https://ria.ru/20250803/es-2033101736.html

Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС

Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС - РИА Новости, 03.08.2025

Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС

Представители правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) резко раскритиковали энергетическую политику Евросоюза, обвинив Брюссель в том, что он ведёт... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:21:00+03:00

2025-08-03T15:21:00+03:00

2025-08-03T15:21:00+03:00

в мире

сша

европа

брюссель

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg

ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Представители правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) резко раскритиковали энергетическую политику Евросоюза, обвинив Брюссель в том, что он ведёт Европу к "крайне опасной зависимости" от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США. По словам депутатов АПС Пауля Хаммерля и Акселя Кассеггера, планируемое расширение закупок американского газа делает США новым монополистом на европейском энергетическом рынке. По словам депутатов, ЕС, выдвигая свои чрезмерные климатические цели, ставит под угрозу благосостояние и конкурентоспособность Европы. Последнее тому подтверждение, по мнению партии, когда Катар объявил, что прекратит поставки СПГ, если Брюссель срочно не смягчит спорный закон о цепочках поставок. Министр энергетики Саад аль-Кааби в письме к правительству Бельгии и Еврокомиссии особо раскритиковал обязательства по достижению климатических целей в соответствии с 1,5-градусной целью ЕС. "Уже сейчас европейские компании платят за энергию в разы больше, чем их конкуренты в США или Азии. Если теперь к этому добавится прекращение поставок из Катара, а ЕС по-прежнему будет стремиться к запрету импорта газа из России, нам грозит серьёзный дефицит энергии и, как следствие, взрыв цен на энергию. Эти повышения цен ударят не только по бизнесу, но и станут непосильной нагрузкой для австрийских домохозяйств. Наш народ не должен становиться жертвой идеологической политики ЕС", - заявил Кассеггер. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале партии. Представители партии указали на то, Европа рискует оказаться в зависимости от одного поставщика. "В рамках текущего торгового спора с США ЕС вновь оказался в невыгодном положении, согласившись на ещё больший объём импорта дорогого СПГ из США. Это ведёт к крайне опасной зависимости от одного поставщика, который может диктовать цены по своему усмотрению", - подчеркнули депутаты. По оценке АПС, страны ЕС в последние месяцы получали около 10% от общего объема СПГ из Катара и 17% - из России. Потеря этих поставок при одновременной ориентации только на американский рынок может дестабилизировать энергетическую систему Европы и ударить по домохозяйствам и промышленности. Учитывая это, по мнению депутатов, становится ясно, что "страны ЕС в будущем не смогут покрыть свой спрос на газ, если прекратятся и поставки из Катара". "Это неизбежно приведёт к новому витку роста цен на энергию", - заключили в партии. АПС потребовала от правительства Австрии и Брюсселя пересмотра климатической и энергетической политики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.

https://ria.ru/20250803/tramp-2033100639.html

https://ria.ru/20250801/vengrija-2032913641.html

сша

европа

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия