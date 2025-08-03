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Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС - РИА Новости, 03.08.2025
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15:21 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/es-2033101736.html
Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС
Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС - РИА Новости, 03.08.2025
Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС
Представители правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) резко раскритиковали энергетическую политику Евросоюза, обвинив Брюссель в том, что он ведёт... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:21:00+03:00
2025-08-03T15:21:00+03:00
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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Представители правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) резко раскритиковали энергетическую политику Евросоюза, обвинив Брюссель в том, что он ведёт Европу к "крайне опасной зависимости" от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США. По словам депутатов АПС Пауля Хаммерля и Акселя Кассеггера, планируемое расширение закупок американского газа делает США новым монополистом на европейском энергетическом рынке. По словам депутатов, ЕС, выдвигая свои чрезмерные климатические цели, ставит под угрозу благосостояние и конкурентоспособность Европы. Последнее тому подтверждение, по мнению партии, когда Катар объявил, что прекратит поставки СПГ, если Брюссель срочно не смягчит спорный закон о цепочках поставок. Министр энергетики Саад аль-Кааби в письме к правительству Бельгии и Еврокомиссии особо раскритиковал обязательства по достижению климатических целей в соответствии с 1,5-градусной целью ЕС. "Уже сейчас европейские компании платят за энергию в разы больше, чем их конкуренты в США или Азии. Если теперь к этому добавится прекращение поставок из Катара, а ЕС по-прежнему будет стремиться к запрету импорта газа из России, нам грозит серьёзный дефицит энергии и, как следствие, взрыв цен на энергию. Эти повышения цен ударят не только по бизнесу, но и станут непосильной нагрузкой для австрийских домохозяйств. Наш народ не должен становиться жертвой идеологической политики ЕС", - заявил Кассеггер. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале партии. Представители партии указали на то, Европа рискует оказаться в зависимости от одного поставщика. "В рамках текущего торгового спора с США ЕС вновь оказался в невыгодном положении, согласившись на ещё больший объём импорта дорогого СПГ из США. Это ведёт к крайне опасной зависимости от одного поставщика, который может диктовать цены по своему усмотрению", - подчеркнули депутаты. По оценке АПС, страны ЕС в последние месяцы получали около 10% от общего объема СПГ из Катара и 17% - из России. Потеря этих поставок при одновременной ориентации только на американский рынок может дестабилизировать энергетическую систему Европы и ударить по домохозяйствам и промышленности. Учитывая это, по мнению депутатов, становится ясно, что "страны ЕС в будущем не смогут покрыть свой спрос на газ, если прекратятся и поставки из Катара". "Это неизбежно приведёт к новому витку роста цен на энергию", - заключили в партии. АПС потребовала от правительства Австрии и Брюсселя пересмотра климатической и энергетической политики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033100639.html
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в мире, сша, европа, брюссель, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Австрийские депутаты от FPÖ раскритиковали энергетическую политику ЕС

Австрийские депутаты от FPÖ предупредили об опасной зависимости от СПГ из США

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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ВЕНА, 3 авг - РИА Новости. Представители правой Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) резко раскритиковали энергетическую политику Евросоюза, обвинив Брюссель в том, что он ведёт Европу к "крайне опасной зависимости" от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США.
По словам депутатов АПС Пауля Хаммерля и Акселя Кассеггера, планируемое расширение закупок американского газа делает США новым монополистом на европейском энергетическом рынке. По словам депутатов, ЕС, выдвигая свои чрезмерные климатические цели, ставит под угрозу благосостояние и конкурентоспособность Европы. Последнее тому подтверждение, по мнению партии, когда Катар объявил, что прекратит поставки СПГ, если Брюссель срочно не смягчит спорный закон о цепочках поставок. Министр энергетики Саад аль-Кааби в письме к правительству Бельгии и Еврокомиссии особо раскритиковал обязательства по достижению климатических целей в соответствии с 1,5-градусной целью ЕС.
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"Уже сейчас европейские компании платят за энергию в разы больше, чем их конкуренты в США или Азии. Если теперь к этому добавится прекращение поставок из Катара, а ЕС по-прежнему будет стремиться к запрету импорта газа из России, нам грозит серьёзный дефицит энергии и, как следствие, взрыв цен на энергию. Эти повышения цен ударят не только по бизнесу, но и станут непосильной нагрузкой для австрийских домохозяйств. Наш народ не должен становиться жертвой идеологической политики ЕС", - заявил Кассеггер. Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале партии.
Представители партии указали на то, Европа рискует оказаться в зависимости от одного поставщика. "В рамках текущего торгового спора с США ЕС вновь оказался в невыгодном положении, согласившись на ещё больший объём импорта дорогого СПГ из США. Это ведёт к крайне опасной зависимости от одного поставщика, который может диктовать цены по своему усмотрению", - подчеркнули депутаты.
По оценке АПС, страны ЕС в последние месяцы получали около 10% от общего объема СПГ из Катара и 17% - из России. Потеря этих поставок при одновременной ориентации только на американский рынок может дестабилизировать энергетическую систему Европы и ударить по домохозяйствам и промышленности.
Учитывая это, по мнению депутатов, становится ясно, что "страны ЕС в будущем не смогут покрыть свой спрос на газ, если прекратятся и поставки из Катара". "Это неизбежно приведёт к новому витку роста цен на энергию", - заключили в партии.
АПС потребовала от правительства Австрии и Брюсселя пересмотра климатической и энергетической политики.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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