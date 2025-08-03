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Молдавская диаспора выразила недовольство открытием двух участков в России - РИА Новости, 03.08.2025
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01:07 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/diaspora-2033044753.html
Молдавская диаспора выразила недовольство открытием двух участков в России
Молдавская диаспора выразила недовольство открытием двух участков в России - РИА Новости, 03.08.2025
Молдавская диаспора выразила недовольство открытием двух участков в России
Молдавская диаспора в России выражает недовольство в связи с решением властей отрыть всего два избирательных участка для голосования на парламентских выборах,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T01:07:00+03:00
2025-08-03T01:07:00+03:00
россия
молдавия
италия
мария захарова
евгения гуцул
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Молдавская диаспора в России выражает недовольство в связи с решением властей отрыть всего два избирательных участка для голосования на парламентских выборах, сообщил РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Patria-Родина" Александр Танасий. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. "У нас в России реально более 350 тысяч человек, молдаван, которые проживают на территории России и трудятся. А власти открывают всего два участка в посольстве в Москве. Молдаване, проживающие и работающие в России, возмущены таким решением властей. Почему в Италии открывается 73 участка на 23 тысячи зарегистрированных, а в России открывается всего лишь два участка на 23 тысячи зарегистрированных?" - отметил Танасий, подчеркнув неравенство в организации голосования. По его словам, в Италии на одном участке могут проголосовать 315 человек, тогда как в России это число - 11,5 тысяч человек на один участок, что "технически нереализуемо". Танасий предложил два варианта решения проблемы: либо открыть в России не меньшее количество участков, чем в Италии, либо разрешить молдаванам участвовать в голосовании по почте. Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. В июле в стране стартовала подготовка к парламентским выборам, которые назначены на 28 сентября. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России — на сто тысяч человек больше — предусмотрено открытие всего двух участков. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250802/moldavija-2032967307.html
https://ria.ru/20250802/vybory-2032966395.html
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россия, молдавия, италия, мария захарова, евгения гуцул, московский комсомолец
Россия, Молдавия, Италия, Мария Захарова, Евгения Гуцул, Московский комсомолец
Молдавская диаспора выразила недовольство открытием двух участков в России

Молдавская диаспора в РФ потребовала увеличить количество избирательных участков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства Молдавии в Москве
Флаг на здании посольства Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Флаг на здании посольства Молдавии в Москве. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Молдавская диаспора в России выражает недовольство в связи с решением властей отрыть всего два избирательных участка для голосования на парламентских выборах, сообщил РИА Новости вице-председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития молдавской культуры "Patria-Родина" Александр Танасий.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
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"У нас в России реально более 350 тысяч человек, молдаван, которые проживают на территории России и трудятся. А власти открывают всего два участка в посольстве в Москве. Молдаване, проживающие и работающие в России, возмущены таким решением властей. Почему в Италии открывается 73 участка на 23 тысячи зарегистрированных, а в России открывается всего лишь два участка на 23 тысячи зарегистрированных?" - отметил Танасий, подчеркнув неравенство в организации голосования.
По его словам, в Италии на одном участке могут проголосовать 315 человек, тогда как в России это число - 11,5 тысяч человек на один участок, что "технически нереализуемо".
Танасий предложил два варианта решения проблемы: либо открыть в России не меньшее количество участков, чем в Италии, либо разрешить молдаванам участвовать в голосовании по почте.
Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики.
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В июле в стране стартовала подготовка к парламентским выборам, которые назначены на 28 сентября.
На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи.
Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России — на сто тысяч человек больше — предусмотрено открытие всего двух участков.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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РоссияМолдавияИталияМария ЗахароваЕвгения ГуцулМосковский комсомолец
 
 
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