Дела организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрят 26 августа
Суд рассмотрит дела организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы 26 августа
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Суд назначил на 26 августа рассмотрение уголовных дел против троих обвиняемых в организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, среди которых бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом в РФ), следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Дела против Пономарева*, Исраила Ахмеднабиева (известного как Абу Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества) и предполагаемого администратора Telegram-канала "Утро Дагестана" Абакара Абакарова поступили в суд 16 июля.
Рассмотрение дел назначено на 10.00, 10.10 и 10.20 мск 26 августа, следует из документов.
Фигуранты обвиняются в организации финансирования экстремистской деятельности, организации возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства, а также организации массовых беспорядков.
По данным следствия, 29 октября 2023 года Пономарев*, Абакаров и Ахмеднабиев в Telegram размещали публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.
В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.
Ранее ФСБ называла Исраила Ахмеднабиева координатором и основателем исламских фондов "Мухаджирун" и "Ансар", его объявили в международный розыск за создание террористического сообщества. В 2019 году в Дагестане был задержан его брат Саад Ахмеднабиев, который организовал в ряде регионов России сбор денег в интересах международных террористических структур.
* Признан в России иноагентом.