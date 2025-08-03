https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033070246.html

В Воронежской области за ночь сбили более 25 БПЛА

В Воронежской области за ночь сбили более 25 БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

В Воронежской области за ночь сбили более 25 БПЛА

Силами ПВО и средствами РЭБ минувшей ночью над Воронежской областью было уничтожено более 25 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:01:00+03:00

2025-08-03T11:01:00+03:00

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воронежская область

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 3 авг - РИА Новости. Силами ПВО и средствами РЭБ минувшей ночью над Воронежской областью было уничтожено более 25 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадали четыре человека, загорелись ряд частных домов."Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и четырьмя районами области было обнаружено, уничтожено и подавлено более 25 беспилотных летательных аппаратов", - написал Гусев в Telegram-канале.Он уточнил, что в больницах города остаются трое из четверых пострадавших. Одна женщина 79 лет в крайне тяжёлом состоянии находится в реанимации. Мужчина 52 лет и женщина 38 лет находятся в состоянии средней тяжести."В муниципалитетах уже готовятся приступить к устранению последствий. Никому из граждан, чье жилье пострадало, размещение в ПВР пока не потребовалось. Для оперативного устранения последствий в двух районах Воронежа будет введен режим ЧС. Держу ситуацию на личном контроле", - подчеркнул глава области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

воронежская область, безопасность