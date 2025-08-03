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Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека - РИА Новости, 03.08.2025
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06:14 03.08.2025 (обновлено: 09:38 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033053328.html
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека - РИА Новости, 03.08.2025
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека
Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:14:00+03:00
2025-08-03T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
лискинский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. "Внимание! В Воронеже и Лискинском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом. Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются. Губернатор уточнил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА."По предварительным данным, повреждены шесть автомобилей, остекление в девяти квартирах и нескольких частных домах, один из которых сгорел полностью. Временное жилье муниципалитет готов предоставить, но на данный момент маневренный фонд не потребовался", - написал глава города в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250803/kondratev-2033050391.html
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воронеж
лискинский район
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происшествия, воронеж, лискинский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Лискинский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека

Гусев сообщил о 4 пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
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"Внимание! В Воронеже и Лискинском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом.
Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются.
Губернатор уточнил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА.
"По предварительным данным, повреждены шесть автомобилей, остекление в девяти квартирах и нескольких частных домах, один из которых сгорел полностью. Временное жилье муниципалитет готов предоставить, но на данный момент маневренный фонд не потребовался", - написал глава города в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежЛискинский районВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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