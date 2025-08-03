https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033053328.html

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека - РИА Новости, 03.08.2025

Из-за атаки БПЛА в Воронежской области пострадало четыре человека

Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T06:14:00+03:00

2025-08-03T06:14:00+03:00

2025-08-03T09:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронеж

лискинский район

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев. Ранее в воскресенье Гусев сообщал, что ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, предварительно, пострадала женщина, загорелись ряд частных домов. Также ранее в Воронеже и Лискинском районе области была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. "Внимание! В Воронеже и Лискинском районе – отмена непосредственной угрозы удара БПЛА. По предварительной информации, число пострадавших в результате атаки беспилотников в регионе увеличилось до четырех", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Как отметил глава региона, две жительницы Воронежа госпитализированы, ещё одной помощь была оказана на месте. Мужчина из пригорода доставлен в больницу с ожогом. Кроме того, в результате возгорания один частный дом полностью разрушен, ещё в нескольких повреждены стены, кровля и остекление. Огонь в пригороде повредил также автомагазин и сарай. Последствия уточняются. Губернатор уточнил, что режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.Мэр Воронежа Сергей Петрин также сообщил, что как только работу завершат оперативные службы, управы районов начнут осмотр объектов и устранение последствий падения обломков БПЛА."По предварительным данным, повреждены шесть автомобилей, остекление в девяти квартирах и нескольких частных домах, один из которых сгорел полностью. Временное жилье муниципалитет готов предоставить, но на данный момент маневренный фонд не потребовался", - написал глава города в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250803/kondratev-2033050391.html

https://ria.ru/20250803/obstrel-2033044426.html

воронеж

лискинский район

воронежская область

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происшествия, воронеж, лискинский район, воронежская область, александр гусев (губернатор)