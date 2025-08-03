https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033047296.html

ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА

ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025

ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА

ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T02:35:00+03:00

2025-08-03T02:35:00+03:00

2025-08-03T03:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронеж

происшествия

лискинский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружено и уничтожено уже около 15 беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Он отметил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков беспилотников травму ноги получила женщина. Также произошли возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Последствия уточняются, оперативные службы уже находятся на местах падения обломков, добавил глава региона.Губернатор также уточнил, что угроза атаки БПЛА в Воронеже и Лискинском районе сохраняется. Режим опасности атаки дронов на всей территории региона также сохраняется.В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250803/opasnost-2033045808.html

воронеж

лискинский район

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безопасность, воронеж, происшествия, лискинский район, александр гусев (губернатор)