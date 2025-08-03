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ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 03.08.2025 (обновлено: 03:10 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033047296.html
ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА
ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА - РИА Новости, 03.08.2025
ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА
ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:35:00+03:00
2025-08-03T03:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
происшествия
лискинский район
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружено и уничтожено уже около 15 беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.Он отметил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков беспилотников травму ноги получила женщина. Также произошли возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Последствия уточняются, оперативные службы уже находятся на местах падения обломков, добавил глава региона.Губернатор также уточнил, что угроза атаки БПЛА в Воронеже и Лискинском районе сохраняется. Режим опасности атаки дронов на всей территории региона также сохраняется.В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250803/opasnost-2033045808.html
воронеж
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безопасность, воронеж, происшествия, лискинский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Происшествия, Лискинский район, Александр Гусев (губернатор)
ПВО в Воронеже и области сбила около 15 БПЛА

Гусев: силы ПВО сбили в Воронеже и области около 15 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ПВО в Воронеже и трех районах области сбила около 15 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
«
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и тремя районами области обнаружено и уничтожено уже около 15 беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Он отметил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков беспилотников травму ноги получила женщина. Также произошли возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта.
Последствия уточняются, оперативные службы уже находятся на местах падения обломков, добавил глава региона.
Губернатор также уточнил, что угроза атаки БПЛА в Воронеже и Лискинском районе сохраняется. Режим опасности атаки дронов на всей территории региона также сохраняется.
В ответ на украинские атаки российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
01:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежПроисшествияЛискинский районАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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