https://ria.ru/20250802/vybory-2033004702.html

В Турции допустили проведение досрочных президентских выборов

В Турции допустили проведение досрочных президентских выборов - РИА Новости, 02.08.2025

В Турции допустили проведение досрочных президентских выборов

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу допустил проведение президентских выборов в республике в 2027 году. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:33:00+03:00

2025-08-02T16:33:00+03:00

2025-08-02T16:33:00+03:00

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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу допустил проведение президентских выборов в республике в 2027 году. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее призвал власти провести досрочные выборы в ноябре этого года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя эти призывы, заявил, что выборы пройдут в 2028 году, другой повестки нет. Озель после заявления Эрдогана подчеркнул, что действующий глава республики не сможет снова баллотироваться в президенты республики в 2028 году, поэтому предлагает ему пойти на досрочные выборы в ноябре. Старший советник президента Турции, заместитель председателя Совета по правовой политике при президенте Мехмет Учум допустил вероятность досрочных президентских выборов в Турции в последнем квартале 2027 - начале 2028 годов при решении парламента. "…Впереди у нас президентские выборы. Эти президентские выборы - 2027, 2028... Но, скорее всего, это будет в 2027 году, я так думаю", - привела видеофрагмент выступления министра газета Cumhuriyet. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250801/erdogan-2032904231.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель, cumhuriyet