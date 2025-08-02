https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км - РИА Новости, 02.08.2025

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:14:00+03:00

2025-08-02T08:14:00+03:00

2025-08-02T08:14:00+03:00

происшествия

камчатка

шивелуч

северо-курильск

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032401487_0:180:1068:781_1920x0_80_0_0_c7428f322c82c39b00d9191281836e8a.jpg

УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС по краю сообщал, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.

https://ria.ru/20250802/zemletrjasenie-2032940299.html

https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032944795.html

камчатка

шивелуч

северо-курильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, шивелуч, северо-курильск, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области