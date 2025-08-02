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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км - РИА Новости, 02.08.2025
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08:14 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км - РИА Новости, 02.08.2025
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км
Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T08:14:00+03:00
2025-08-02T08:14:00+03:00
происшествия
камчатка
шивелуч
северо-курильск
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении. Ранее ГУ МЧС по краю сообщал, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
https://ria.ru/20250802/zemletrjasenie-2032940299.html
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камчатка
шивелуч
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происшествия, камчатка, шивелуч, северо-курильск, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Северо-Курильск, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 км

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 9 км над уровнем моря

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramСход раскаленной лавы в ходе извержения вулкана Ключевской
Сход раскаленной лавы в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/Telegram
Сход раскаленной лавы в ходе извержения вулкана Ключевской. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 2 авг - РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 9 километров над уровнем моря, сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Вулкан Ключевской. Высота пеплового выброса составила около 9000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.
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Ранее ГУ МЧС по краю сообщал, что пепловые выбросы от 6 до 10 километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе 10 километров от их вершины.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Его извержение началось в апреле.
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ПроисшествияКамчаткаШивелучСеверо-КурильскРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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