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На Украине губернатору Воронежской области заочно предъявили обвинения

На Украине губернатору Воронежской области заочно предъявили обвинения - РИА Новости, 02.08.2025

На Украине губернатору Воронежской области заочно предъявили обвинения

Украинский офис генерального прокурора сообщил в субботу, что заочно предъявил обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву из-за его поддержки... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T16:54:00+03:00

2025-08-02T16:54:00+03:00

2025-08-02T16:54:00+03:00

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воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Украинский офис генерального прокурора сообщил в субботу, что заочно предъявил обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву из-за его поддержки Вооруженных сил России. "Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении (предъявили обвинения - ред.) губернатору Воронежской области РФ в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного конституцией Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. Утверждается, что Гусев финансово и материально обеспечивал военнослужащих ВС РФ, в том числе передавал в войска БПЛА, радиостанции, генераторы, автомобили, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда региона для поддержки военнослужащих. Ранее на Украине неоднократно предъявляли заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20250801/vsu--2032763140.html

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россия, украина, воронежская область, александр гусев (губернатор), в мире