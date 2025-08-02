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В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 02.08.2025
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Религия
 
15:04 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032992552.html
В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 02.08.2025
В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Шимоновича и РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:04:00+03:00
2025-08-02T15:04:00+03:00
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запорожье
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владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Шимоновича и его брата, сообщил в субботу Союз православных журналистов. "По сообщению источников из Запорожья, в ТКЦ (военкомат -ред.) забрали протоиерея Александра Шимоновича и его брата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожье, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украинская православная церковь, происшествия
Религия, Запорожье, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Происшествия
В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ Шимоновича и его брата

© Фото : Индустриальное ЗапорожьеПротоиерей Александр Шиманович
Протоиерей Александр Шиманович - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото : Индустриальное Запорожье
Протоиерей Александр Шиманович . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Шимоновича и его брата, сообщил в субботу Союз православных журналистов.
"По сообщению источников из Запорожья, в ТКЦ (военкомат -ред.) забрали протоиерея Александра Шимоновича и его брата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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РелигияЗапорожьеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьПроисшествия
 
 
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