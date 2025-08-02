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В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ - РИА Новости, 02.08.2025

В Запорожье сотрудники военкомата похитили священника УПЦ

Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Шимоновича и РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:04:00+03:00

2025-08-02T15:04:00+03:00

2025-08-02T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в подконтрольном ВСУ городе Запорожье похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Шимоновича и его брата, сообщил в субботу Союз православных журналистов. "По сообщению источников из Запорожья, в ТКЦ (военкомат -ред.) забрали протоиерея Александра Шимоновича и его брата", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250726/religiya-2031618677.html

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запорожье, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украинская православная церковь, происшествия