https://ria.ru/20250802/ukraina-2032937918.html

"Темп растет": на Западе признали неудобную правду о фронте на Украине

"Темп растет": на Западе признали неудобную правду о фронте на Украине - РИА Новости, 02.08.2025

"Темп растет": на Западе признали неудобную правду о фронте на Украине

Российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T03:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения, пишет издание Telegraph."Темп наступления России по всей линии фронта растет четвертый месяц подряд", — указано в статье.В материале с тревогой отмечается, что скорость будет только расти, так как российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ."Российские войска создали по меньшей мере четыре растущих плацдарма в Донецкой области, стремясь окружить ключевой логистический центр Красноармейск и Константиновку", — подчеркнуло издание.В минувшую пятницу Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю украинские войска потеряли до 8905 военнослужащих. При этом российская армия освободила населенные пункты Зеленый Гай, Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике, а также Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской области.

https://ria.ru/20250802/peregovory-2032931838.html

https://ria.ru/20250731/khelsinki-2032384736.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая область