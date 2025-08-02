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"Темп растет": на Западе признали неудобную правду о фронте на Украине
"Темп растет": на Западе признали неудобную правду о фронте на Украине - РИА Новости, 02.08.2025
"Темп растет": на Западе признали неудобную правду о фронте на Украине
Российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T03:00:00+03:00
2025-08-02T03:00:00+03:00
2025-08-02T03:00:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения, пишет издание Telegraph."Темп наступления России по всей линии фронта растет четвертый месяц подряд", — указано в статье.В материале с тревогой отмечается, что скорость будет только расти, так как российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ."Российские войска создали по меньшей мере четыре растущих плацдарма в Донецкой области, стремясь окружить ключевой логистический центр Красноармейск и Константиновку", — подчеркнуло издание.В минувшую пятницу Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю украинские войска потеряли до 8905 военнослужащих. При этом российская армия освободила населенные пункты Зеленый Гай, Бойковка, Бельгийка, Новоукраинка и Часов Яр в Донецкой Народной Республике, а также Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожской области.
https://ria.ru/20250802/peregovory-2032931838.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая область
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая область
"Темп растет": на Западе признали неудобную правду о фронте на Украине
Telegraph: темп наступления России по всему фронту растет четвертый месяц подряд