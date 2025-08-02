Турция завершила планирование охраняемых морских зон, сообщил источник
Турция завершила работу над планированием охраняемых морских зон
Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 2 авг – РИА Новости. Турция завершила работу над планированием охраняемых морских зон, Анкара призывает Грецию к сотрудничеству в этом направлении и будет следить за развитием событий, сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
"Как известно, в последние месяцы Турция объявила о своем морском пространственном планировании, охватывающем все ее моря, и зарегистрировала его в соответствующей организации ООН. Теперь, при координации министерства иностранных дел и соответствующих учреждений, работа над морскими охраняемыми зонами завершена. Морские охраняемые зоны объявлены в северном Эгейском море, у острова Гёкчеада, и в Средиземном море, у острова Финике. Эти две охраняемые морские территории в настоящее время составляются и обрабатываются на карте морского пространственного планирования", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в предстоящий период количество этих районов будет увеличено в каждом море, не препятствуя деятельности соответствующих экономических секторов.
"Международное морское право поощряет сотрудничество между прибрежными государствами в полузакрытых морях, таких как Эгейское, включая вопросы охраны окружающей среды. Турция продолжает призывать Грецию к сотрудничеству в этом направлении. В то же время она следит за развитием событий и предпринимает ответные шаги. Фактически, в рамках "Афинской декларации о дружественных отношениях и добрососедстве", подписанной президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Мицотакисом 7 декабря 2023 года, которая отражает дух, который обе страны хотят сохранить, Турция придерживается позиции, что для решения проблем необходимо использовать искренний и всеобъемлющий подход на основе международного права, справедливости и добрососедства", - добавил источник.
Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами. Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами – союзниками по НАТО.