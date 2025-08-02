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В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.08.2025
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, жителей республики призывают по возможности оставаться дома, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:03:00+03:00
2025-08-02T02:03:00+03:00
2025-08-02T02:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Дагестане, жителей республики призывают по возможности оставаться дома, сообщает МЧС республики в Telegram-канале. "Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении ведомства. МЧС региона предупреждает и о возможных перебоях мобильного интернета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика дагестан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Дагестан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА, граждан призвали оставаться дома