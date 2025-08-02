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ФБР скрыло имя Трампа из файлов по делу Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2025
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06:33 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/tramp-2032946418.html
ФБР скрыло имя Трампа из файлов по делу Эпштейна, пишут СМИ
ФБР скрыло имя Трампа из файлов по делу Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2025
ФБР скрыло имя Трампа из файлов по делу Эпштейна, пишут СМИ
Федеральное бюро расследований (ФБР) скрыло имя президента США Дональда Трампа и имена других высокопоставленных лиц из файлов правительства, касавшихся дела... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T06:33:00+03:00
2025-08-02T06:33:00+03:00
в мире
сша
флорида
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
дональд трамп
илон маск
фбр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) скрыло имя президента США Дональда Трампа и имена других высокопоставленных лиц из файлов правительства, касавшихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией. "ФБР скрыло имя президента США Дональда Трампа и имена других высокопоставленных лиц из файлов правительства по Джеффри Эпштейну", - заявили агентству три неназванных источника, знакомых с ситуацией. Как подчеркнули агентству неназванные источники, во время проверки государственных документов по делу Эпштейна сотрудники ФБР обнаружили множество отсылок к Трампу в бумагах. Также там появлялись упоминания других высокопоставленных лиц, однако источники не назвали агентству их имена. По информации агентства, при подготовке документов к раскрытию для общественности ФБР скрыло имена для защиты конфиденциальности. "Имя Трампа, вместе с именами других высокопоставленных лиц", было скрыто, так как он был частным гражданином (лицом, которое не играет официальной роли в конкретной ситуации - ред.), когда было запущено федеральное расследование в отношении Эпштейна в 2006 году", - утверждают источники агентства. Блумберг подчеркивает, что упоминание человека в подобных документах по делам не означает, что он находится под расследованием или что он совершил преступление. Ранее американский предприниматель Илон Маск утверждал, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры. Издание Politico 24 июля сообщало, что Трамп находится "в ярости" из-за того, что его администрация не может справиться с теориями, появляющимися по поводу его связи с Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250801/mask-2032920071.html
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https://ria.ru/20250606/tramp-2021298937.html
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в мире, сша, флорида, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп, илон маск, фбр
В мире, США, Флорида, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Илон Маск, ФБР
ФБР скрыло имя Трампа из файлов по делу Эпштейна, пишут СМИ

Bloomberg: ФБР скрыло имя Трампа из файлов правительства по делу Эпштейна

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) скрыло имя президента США Дональда Трампа и имена других высокопоставленных лиц из файлов правительства, касавшихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с ситуацией.
"ФБР скрыло имя президента США Дональда Трампа и имена других высокопоставленных лиц из файлов правительства по Джеффри Эпштейну", - заявили агентству три неназванных источника, знакомых с ситуацией.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Маск утверждает о наличии высокопоставленных демократов в списке Эпштейна
1 августа, 21:51
Как подчеркнули агентству неназванные источники, во время проверки государственных документов по делу Эпштейна сотрудники ФБР обнаружили множество отсылок к Трампу в бумагах. Также там появлялись упоминания других высокопоставленных лиц, однако источники не назвали агентству их имена. По информации агентства, при подготовке документов к раскрытию для общественности ФБР скрыло имена для защиты конфиденциальности.
"Имя Трампа, вместе с именами других высокопоставленных лиц", было скрыто, так как он был частным гражданином (лицом, которое не играет официальной роли в конкретной ситуации - ред.), когда было запущено федеральное расследование в отношении Эпштейна в 2006 году", - утверждают источники агентства.
Блумберг подчеркивает, что упоминание человека в подобных документах по делам не означает, что он находится под расследованием или что он совершил преступление.
Ранее американский предприниматель Илон Маск утверждал, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в гольф-клубе Trump Turnberry в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Трамп рассказал, когда прекратил общение с Эпштейном
28 июля, 18:48
Издание Politico 24 июля сообщало, что Трамп находится "в ярости" из-за того, что его администрация не может справиться с теориями, появляющимися по поводу его связи с Эпштейном, обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Трамп 16 июля заявил, что обвинения в его адрес в предполагаемых связях с Эпштейном являются "новой аферой демократов". Восемнадцатого июля президент попросил генпрокурора США Пэм Бонди обнародовать стенограммы судебных заседаний по делу против Эпштейна. Для этого однако потребуется одобрение судов во Флориде и в Нью-Йорке, где велись дела против финансиста. Суд во Флориде ранее в среду уже отказал в обнародовании документов дела.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Трамп и Эпстин были близки несколько лет, пишет Times
6 июня, 12:55
 
В миреСШАФлоридаНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнДональд ТрампИлон МаскФБР
 
 
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