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Суд вновь отказал Разину в правах на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 02.08.2025
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09:18 02.08.2025 (обновлено: 14:46 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/sud-2032957030.html
Суд вновь отказал Разину в правах на песни "Ласкового мая"
Суд вновь отказал Разину в правах на песни "Ласкового мая" - РИА Новости, 02.08.2025
Суд вновь отказал Разину в правах на песни "Ласкового мая"
Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T09:18:00+03:00
2025-08-02T14:46:00+03:00
оренбург
андрей разин
сергей кузнецов (архитектор)
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову. Гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина. Разин подал апелляционную жалобу на решение. "Судебная коллегия определила: решение Промышленного районного суда Оренбурга от 6 марта 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в документе. В нем отмечается, что суд первой инстанции с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам, выводы суда не противоречат материалам дела, а решение суда является законным. Ранее в суде сообщали, что предметом спора являются песни "А я к тебе протяну ладони ("Дождь")", "Медленно уходит осень ("А я так жду")", "Бездомный пес", "Белые розы", "Взрослые", "Глупые снежинки", "Кончено всё ("Всё")", "Лето", "Маскарад", "Месяц июль", "Метель в чужом городе", "Ну что же ты", "Осенний парк ("Месяц осени")", "Пусть будет ночь", "Ради тебя", "Рано ушедшая осень", "Розовый вечер", "Седая ночь", "Старый лес", "Тающий снег", "Телефонный роман", "Ты просто был", "Я откровенен".Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре того же года.
https://ria.ru/20250801/moskva-2032920244.html
https://ria.ru/20250527/shatunov-2019367972.html
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оренбург, андрей разин, сергей кузнецов (архитектор), юрий шатунов, ласковый май
Оренбург, Андрей Разин, Сергей Кузнецов (архитектор), Юрий Шатунов, Ласковый май
Суд вновь отказал Разину в правах на песни "Ласкового мая"

Суд в Оренбурге вновь отказал Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗначки на лацкане пиджака
Значки на лацкане пиджака - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Суд в Оренбурге снова отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни "Ласкового мая", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В марте Промышленный суд Оренбурга отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал исполнителю Юрию Шатунову. Гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и защите авторских прав Разин подавал к вдове Шатунова Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина. Разин подал апелляционную жалобу на решение.
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"Судебная коллегия определила: решение Промышленного районного суда Оренбурга от 6 марта 2025 года оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — говорится в документе.
В нем отмечается, что суд первой инстанции с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, дал надлежащую оценку представленным доказательствам, выводы суда не противоречат материалам дела, а решение суда является законным.
Ранее в суде сообщали, что предметом спора являются песни "А я к тебе протяну ладони ("Дождь")", "Медленно уходит осень ("А я так жду")", "Бездомный пес", "Белые розы", "Взрослые", "Глупые снежинки", "Кончено всё ("Всё")", "Лето", "Маскарад", "Месяц июль", "Метель в чужом городе", "Ну что же ты", "Осенний парк ("Месяц осени")", "Пусть будет ночь", "Ради тебя", "Рано ушедшая осень", "Розовый вечер", "Седая ночь", "Старый лес", "Тающий снег", "Телефонный роман", "Ты просто был", "Я откровенен".
Бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов скончался в ноябре того же года.
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