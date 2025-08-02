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В Госдуме оценили ситуацию с торговлей между Индией и США - РИА Новости, 02.08.2025
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22:01 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/ssha-2033034921.html
В Госдуме оценили ситуацию с торговлей между Индией и США
В Госдуме оценили ситуацию с торговлей между Индией и США - РИА Новости, 02.08.2025
В Госдуме оценили ситуацию с торговлей между Индией и США
Угрожать Индии повышением пошлин на их товары - для США себе дороже, выразил мнение в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T22:01:00+03:00
2025-08-02T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Угрожать Индии повышением пошлин на их товары - для США себе дороже, выразил мнение в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. "Кавалерийским наскоком, которым удалось уже покорить Европу, Трамп пытается воздействовать теперь на Индию, и сам же рассказывает, что, кажется, это сработало. Нет ни единого доказательства, ни одного документа или заявления от индийских властей, что они прекратят теперь покупать энергоносители из России", - сказал агентству Журавлев. Депутат считает, что ситуация с торговлей у Индии и США далека от европейской: индийский экспорт вдвое больше импорта. "Угрожать Нью-Дели повышением пошлин для Вашингтона себе дороже, причем в буквальном смысле придется покупать индийские товары по цене, в которую уже будут заложены и эти самые повышенные пошлины. С Россией у Индии - давние, еще с советских времен, дружеские отношения, и, я уверен, даже в случае, если официально придется какие-то партнерские проекты прекратить, всегда есть возможность наладить все другим способом", - заключил парламентарий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Трамп ранее заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии, начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы с индийской стороны, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией" в энергетике и вооружениях. Журнал Newsweek 31 июля подсчитал, что РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Индию: средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки за аналогичный период 2024 года.
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в мире, индия, сша, россия, дональд трамп, алексей журавлев , урсула фон дер ляйен, госдума рф, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Индия, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Журавлев , Урсула фон дер Ляйен, Госдума РФ, Еврокомиссия, Евросоюз
В Госдуме оценили ситуацию с торговлей между Индией и США

Депутат Журавлев: США невыгодно угрожать Индии повышением пошлин на товары

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Угрожать Индии повышением пошлин на их товары - для США себе дороже, выразил мнение в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России. Вместе с тем индийская газета Mint со ссылкой на источники в субботу сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
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"Кавалерийским наскоком, которым удалось уже покорить Европу, Трамп пытается воздействовать теперь на Индию, и сам же рассказывает, что, кажется, это сработало. Нет ни единого доказательства, ни одного документа или заявления от индийских властей, что они прекратят теперь покупать энергоносители из России", - сказал агентству Журавлев.
Депутат считает, что ситуация с торговлей у Индии и США далека от европейской: индийский экспорт вдвое больше импорта.
"Угрожать Нью-Дели повышением пошлин для Вашингтона себе дороже, причем в буквальном смысле придется покупать индийские товары по цене, в которую уже будут заложены и эти самые повышенные пошлины. С Россией у Индии - давние, еще с советских времен, дружеские отношения, и, я уверен, даже в случае, если официально придется какие-то партнерские проекты прекратить, всегда есть возможность наладить все другим способом", - заключил парламентарий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
Трамп ранее заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии, начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы с индийской стороны, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией" в энергетике и вооружениях.
Журнал Newsweek 31 июля подсчитал, что РФ остается крупнейшим экспортером нефти в Индию: средний объем поставок в январе-июне составил 1,67 миллиона баррелей в сутки, что немного выше показателя в 1,66 миллиона баррелей в сутки за аналогичный период 2024 года.
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В миреИндияСШАРоссияДональд ТрампАлексей ЖуравлевУрсула фон дер ЛяйенГосдума РФЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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