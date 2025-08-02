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Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде
Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде - РИА Новости, 02.08.2025
Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде
Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил врио губернатора Новгородской области Александру Дронову согласовать графики работ на аэродроме Великого Новгорода, РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T21:02:00+03:00
2025-08-02T21:02:00+03:00
2025-08-02T21:02:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил врио губернатора Новгородской области Александру Дронову согласовать графики работ на аэродроме Великого Новгорода, располагающемся в микрорайоне Кречевицы, с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в субботу в Великом Новгороде состоялась встреча Никитина с Дроновым, где они обсудили развитие транспортной инфраструктуры и реализацию национальных проектов в регионе. "Особое внимание было уделено ремонту аэродрома Кречевицы, который был передан в федеральную собственность. Министр поручил согласовать графики работ с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года", - говорится в сообщении. Как сообщил Никитин, 18 августа планируется заключение контракта на разработку проектно-сметной документации аэродрома. "После этой даты прошу вас организовать совещание с руководством Росавиации и всеми заинтересованными сторонами непосредственно на площадке Кречевицы", - приводит пресс-служба слова Никитина. Как ранее сообщал Дронов, до конца 2026 года предстоят масштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома, также будет отремонтирована и дорога к нему. С 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026-2027 годы.
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великий новгород, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), александра дронова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Александра Дронова, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде
Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде с Росавиацией