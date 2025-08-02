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Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде

Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде - РИА Новости, 02.08.2025

Никитин поручил согласовать графики работ на аэродроме в Новгороде

Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил врио губернатора Новгородской области Александру Дронову согласовать графики работ на аэродроме Великого Новгорода, РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:02:00+03:00

2025-08-02T21:02:00+03:00

2025-08-02T21:02:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил врио губернатора Новгородской области Александру Дронову согласовать графики работ на аэродроме Великого Новгорода, располагающемся в микрорайоне Кречевицы, с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что в субботу в Великом Новгороде состоялась встреча Никитина с Дроновым, где они обсудили развитие транспортной инфраструктуры и реализацию национальных проектов в регионе. "Особое внимание было уделено ремонту аэродрома Кречевицы, который был передан в федеральную собственность. Министр поручил согласовать графики работ с Росавиацией и завершить их в начале 2027 года", - говорится в сообщении. Как сообщил Никитин, 18 августа планируется заключение контракта на разработку проектно-сметной документации аэродрома. "После этой даты прошу вас организовать совещание с руководством Росавиации и всеми заинтересованными сторонами непосредственно на площадке Кречевицы", - приводит пресс-служба слова Никитина. Как ранее сообщал Дронов, до конца 2026 года предстоят масштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома, также будет отремонтирована и дорога к нему. С 2024 года на аэродроме должно было начаться техническое оснащение. Ремонт взлетной полосы был запланирован на 2026-2027 годы.

https://ria.ru/20250802/samolet-2032985319.html

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великий новгород, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), александра дронова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество