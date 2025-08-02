https://ria.ru/20250802/rossiya-2033040569.html

Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 02.08.2025

Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в субботу слышали взрывы и видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции, говорится в заявлении... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T23:15:00+03:00

2025-08-02T23:15:00+03:00

2025-08-02T23:15:00+03:00

в мире

днепр (река)

энергодар

европа

рафаэль гросси

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811742363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a9bda922da7a0860fa6c37ca8abb1f.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в субботу слышали взрывы и видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции, говорится в заявлении организации. Ранее в пресс-службе станции сообщили о гибели мирного жителя в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, возгорание было локализовано, радиационный фон остался в норме. "Группа МАГАТЭ на ЗАЭС слышала взрывы и видела дым, исходящий из места по соседству, где, по словам представителей станции, сегодня было совершено нападение на один из ее вспомогательных объектов", - сообщается в заявлении МАГАТЭ. Отмечается, что представители ЗАЭС проинформировали группу МАГАТЭ о том, что объект в 1,2 километра от периметра ЗАЭС подвергся обстрелу и атакам беспилотников. "Я вновь призываю к максимальной сдержанности в военном плане вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", - заявил в связи с этим генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250731/lihachev-2032698818.html

днепр (река)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепр (река), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс