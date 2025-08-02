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Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 02.08.2025
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23:15 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/rossiya-2033040569.html
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС - РИА Новости, 02.08.2025
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в субботу слышали взрывы и видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции, говорится в заявлении... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T23:15:00+03:00
2025-08-02T23:15:00+03:00
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днепр (река)
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рафаэль гросси
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в субботу слышали взрывы и видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции, говорится в заявлении организации. Ранее в пресс-службе станции сообщили о гибели мирного жителя в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, возгорание было локализовано, радиационный фон остался в норме. "Группа МАГАТЭ на ЗАЭС слышала взрывы и видела дым, исходящий из места по соседству, где, по словам представителей станции, сегодня было совершено нападение на один из ее вспомогательных объектов", - сообщается в заявлении МАГАТЭ. Отмечается, что представители ЗАЭС проинформировали группу МАГАТЭ о том, что объект в 1,2 километра от периметра ЗАЭС подвергся обстрелу и атакам беспилотников. "Я вновь призываю к максимальной сдержанности в военном плане вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", - заявил в связи с этим генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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в мире, днепр (река), энергодар, европа, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Днепр (река), Энергодар, Европа, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Эксперты МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым недалеко от ЗАЭС

Представители МАГАТЭ слышали взрывы и видели дым в километре от периметра ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в субботу слышали взрывы и видели дым в месте, расположенном в километре от периметра станции, говорится в заявлении организации.
Ранее в пресс-службе станции сообщили о гибели мирного жителя в автомобиле при обстреле ВСУ промзоны в районе Запорожской АЭС, возгорание было локализовано, радиационный фон остался в норме.
"Группа МАГАТЭ на ЗАЭС слышала взрывы и видела дым, исходящий из места по соседству, где, по словам представителей станции, сегодня было совершено нападение на один из ее вспомогательных объектов", - сообщается в заявлении МАГАТЭ.
Отмечается, что представители ЗАЭС проинформировали группу МАГАТЭ о том, что объект в 1,2 километра от периметра ЗАЭС подвергся обстрелу и атакам беспилотников.
"Я вновь призываю к максимальной сдержанности в военном плане вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", - заявил в связи с этим генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреДнепр (река)ЭнергодарЕвропаРафаэль ГроссиМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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