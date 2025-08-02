Рейтинг@Mail.ru
Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/poezd-2032983986.html
Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты
Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты - РИА Новости, 02.08.2025
Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты
Четыре поезда сообщением с Крымским полуостровом на 12:00 мск, задержанные утром в субботу, прибыли в пункты назначения, еще один состав из Севастополя введен в РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:50:00+03:00
2025-08-02T13:50:00+03:00
происшествия
севастополь
москва
симферополь
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779270420_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_680e343449379dc349a0194e6919c47b.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре поезда сообщением с Крымским полуостровом на 12:00 мск, задержанные утром в субботу, прибыли в пункты назначения, еще один состав из Севастополя введен в график, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". "№007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 31.07, задержка 5 часов. (UPD: прибыл в Севастополь в 12.12 мск).… К месту назначения прибыли поезда: №316 Адлер - Симферополь, отправлением 01.08. №425 Кисловодск - Симферополь, отправлением 01.08. №163 Москва - Феодосия, отправлением 31.07", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что поезд №092 Севастополь - Москва, отправлением 01.08, введен в график. Ранее в субботу перевозчик сообщал о задержке этих составов. Так, поезд №092 Севастополь - Москва задерживался на полтора часа, №316 Адлер - Симферополь - на 3,5 часа, №425 Кисловодск - Симферополь - на 3 часа. Уточняется, что по-прежнему задержаны шесть поездов в направлении Крыма и четыре - с Крымского полуострова. "В Крым: №092 Москва - Севастополь, отправлением 31.07, задержка 3 часа. №173 Москва - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 2,5 часа. №028 Москва - Симферополь, отправлением 01.08, задержка около 1 часа. №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 0,5 часа. №183 Мурманск - Севастополь, задержка 6,5 часов", - сообщает "Гранд сервис экспресс". Также, из Крыма в списке задержанных поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 1 августа, (задержка 4,5 часа), №068 Симферополь – Москва, отправлением 1 августа (задержка 3 часа), №426 Симферополь – Кисловодск, отправлением 1 августа (задержка 2 часа), №174 Евпатория – Москва, отправлением 1 августа (задержка 1 час).
https://ria.ru/20250802/rst-2032966587.html
https://ria.ru/20250801/krym-2032859719.html
севастополь
москва
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779270420_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe2ad85af5c12209178831daa4031765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, москва, симферополь, гранд сервис экспресс
Происшествия, Севастополь, Москва, Симферополь, Гранд Сервис Экспресс
Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты

Четыре задержанных утром в субботу поезда прибыли в пункты назначения

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкЛюди на Железнодорожном вокзале в Кисловодске
Люди на Железнодорожном вокзале в Кисловодске - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Люди на Железнодорожном вокзале в Кисловодске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре поезда сообщением с Крымским полуостровом на 12:00 мск, задержанные утром в субботу, прибыли в пункты назначения, еще один состав из Севастополя введен в график, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
"№007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 31.07, задержка 5 часов. (UPD: прибыл в Севастополь в 12.12 мск).… К месту назначения прибыли поезда: №316 Адлер - Симферополь, отправлением 01.08. №425 Кисловодск - Симферополь, отправлением 01.08. №163 Москва - Феодосия, отправлением 31.07", - говорится в сообщении компании.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста
Вчера, 10:37
Уточняется, что поезд №092 Севастополь - Москва, отправлением 01.08, введен в график.
Ранее в субботу перевозчик сообщал о задержке этих составов. Так, поезд №092 Севастополь - Москва задерживался на полтора часа, №316 Адлер - Симферополь - на 3,5 часа, №425 Кисловодск - Симферополь - на 3 часа.
Уточняется, что по-прежнему задержаны шесть поездов в направлении Крыма и четыре - с Крымского полуострова.
"В Крым: №092 Москва - Севастополь, отправлением 31.07, задержка 3 часа. №173 Москва - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 2,5 часа. №028 Москва - Симферополь, отправлением 01.08, задержка около 1 часа. №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 0,5 часа. №183 Мурманск - Севастополь, задержка 6,5 часов", - сообщает "Гранд сервис экспресс".
Также, из Крыма в списке задержанных поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 1 августа, (задержка 4,5 часа), №068 Симферополь – Москва, отправлением 1 августа (задержка 3 часа), №426 Симферополь – Кисловодск, отправлением 1 августа (задержка 2 часа), №174 Евпатория – Москва, отправлением 1 августа (задержка 1 час).
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Аксенов рассказал, сколько туристов посетили Крым с начала года
1 августа, 15:47
 
ПроисшествияСевастопольМоскваСимферопольГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала