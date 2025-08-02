https://ria.ru/20250802/poezd-2032983986.html

Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты

Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты - РИА Новости, 02.08.2025

Четыре из задержанных поездов в Крым прибыли в конечные пункты

Четыре поезда сообщением с Крымским полуостровом на 12:00 мск, задержанные утром в субботу, прибыли в пункты назначения, еще один состав из Севастополя введен в РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:50:00+03:00

2025-08-02T13:50:00+03:00

2025-08-02T13:50:00+03:00

происшествия

севастополь

москва

симферополь

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Четыре поезда сообщением с Крымским полуостровом на 12:00 мск, задержанные утром в субботу, прибыли в пункты назначения, еще один состав из Севастополя введен в график, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". "№007 Санкт-Петербург - Севастополь отправлением 31.07, задержка 5 часов. (UPD: прибыл в Севастополь в 12.12 мск).… К месту назначения прибыли поезда: №316 Адлер - Симферополь, отправлением 01.08. №425 Кисловодск - Симферополь, отправлением 01.08. №163 Москва - Феодосия, отправлением 31.07", - говорится в сообщении компании. Уточняется, что поезд №092 Севастополь - Москва, отправлением 01.08, введен в график. Ранее в субботу перевозчик сообщал о задержке этих составов. Так, поезд №092 Севастополь - Москва задерживался на полтора часа, №316 Адлер - Симферополь - на 3,5 часа, №425 Кисловодск - Симферополь - на 3 часа. Уточняется, что по-прежнему задержаны шесть поездов в направлении Крыма и четыре - с Крымского полуострова. "В Крым: №092 Москва - Севастополь, отправлением 31.07, задержка 3 часа. №173 Москва - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 2,5 часа. №028 Москва - Симферополь, отправлением 01.08, задержка около 1 часа. №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 31.07, задержка 0,5 часа. №183 Мурманск - Севастополь, задержка 6,5 часов", - сообщает "Гранд сервис экспресс". Также, из Крыма в списке задержанных поезда №008 Севастополь - Санкт-Петербург, отправлением 1 августа, (задержка 4,5 часа), №068 Симферополь – Москва, отправлением 1 августа (задержка 3 часа), №426 Симферополь – Кисловодск, отправлением 1 августа (задержка 2 часа), №174 Евпатория – Москва, отправлением 1 августа (задержка 1 час).

https://ria.ru/20250802/rst-2032966587.html

https://ria.ru/20250801/krym-2032859719.html

севастополь

москва

симферополь

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