https://ria.ru/20250802/neft-2032984359.html

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 02.08.2025

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков

Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T13:59:00+03:00

2025-08-02T13:59:00+03:00

2025-08-02T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефти, несмотря на предупреждения Трампа о введении крупных пошлин в виде вторичных санкций. В Индии это объясняют, в частности, тем, что в случае прекращения поставок на мировой рынок 9,5 миллиона баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до 135-140 долларов за баррель. А заместить такие объемы, по большому счету, нечем: Россия покрывает около 10 процентов мировых поставок нефти", - написал Пушков в своём Телеграм-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250801/kitay-2032802281.html

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экономика, россия, индия, сша, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф