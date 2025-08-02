Рейтинг@Mail.ru
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/neft-2032984359.html
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков - РИА Новости, 02.08.2025
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T13:59:00+03:00
2025-08-02T13:59:00+03:00
экономика
россия
индия
сша
алексей пушков
дональд трамп
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. "Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефти, несмотря на предупреждения Трампа о введении крупных пошлин в виде вторичных санкций. В Индии это объясняют, в частности, тем, что в случае прекращения поставок на мировой рынок 9,5 миллиона баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до 135-140 долларов за баррель. А заместить такие объемы, по большому счету, нечем: Россия покрывает около 10 процентов мировых поставок нефти", - написал Пушков в своём Телеграм-канале. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250801/kitay-2032802281.html
https://ria.ru/20250802/neft-2032966048.html
россия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, сша, алексей пушков, дональд трамп, совет федерации рф
Экономика, Россия, Индия, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ
Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, заявил Пушков

Пушков: миру нечем заместить поставляемые Россией 9,5 млн баррелей нефти в день

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Миру нечем заместить объемы нефти, поставляемые Россией, РФ покрывает около 10% мировых поставок, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефти, несмотря на предупреждения Трампа о введении крупных пошлин в виде вторичных санкций. В Индии это объясняют, в частности, тем, что в случае прекращения поставок на мировой рынок 9,5 миллиона баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до 135-140 долларов за баррель. А заместить такие объемы, по большому счету, нечем: Россия покрывает около 10 процентов мировых поставок нефти", - написал Пушков в своём Телеграм-канале.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Китай закупает нефть у Ирана в обход санкций США, утверждает CBS
1 августа, 12:22
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что проинформирован о том, что Индия планирует отказаться от закупок нефти из России, передавало агентство Рейтер. При этом индийская газета Mint со ссылкой на источники сообщила, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков.
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
СМИ: индийские НПЗ продолжают закупать нефть в России
Вчера, 10:34
 
ЭкономикаРоссияИндияСШААлексей ПушковДональд ТрампСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала