https://ria.ru/20250802/moskva-2032952089.html

В России назвали регионы с самыми высокими зарплатами

В России назвали регионы с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 02.08.2025

В России назвали регионы с самыми высокими зарплатами

Больше всего россиян с зарплатой от одного миллиона рублей работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - на них приходится три четверти всех... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T08:11:00+03:00

2025-08-02T08:11:00+03:00

2025-08-02T08:11:00+03:00

общество

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Больше всего россиян с зарплатой от одного миллиона рублей работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области - на них приходится три четверти всех "миллионеров", а в Еврейской АО и Калмыкии таких зарплат вовсе нет, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. По данным Росстата, число россиян с зарплатой от 1 миллиона рублей на апрель текущего года достигло 45 428 человек - это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее. Тогда таких работников в стране насчитывалось 24 400. В Москве зарплату от одного миллиона рублей получали 28 097 человек - это 62% от всех таких работников в стране. Следом идут Санкт-Петербург и Московская область, однако отрыв от показателя Москвы превышает семь раз - 3,8 тысячи человек и 3,3 тысячи соответственно. В пятерку входят Свердловская область (892 человека) и Татарстан (777 человек). В десятке еще Краснодарский край (498 человек), Нижегородская (468 человек), Новосибирская (374 человека) и Сахалинская области (336 человек), а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (335 человек). Работники с зарплатами от одного миллиона рублей впервые появились в этом году в Ингушетии - один человек, а также в Северной Осетии - сразу восемь. В целом в большинстве регионов России количество граждан с зарплатами от миллиона рублей выросло, хотя есть и исключения. Так, в Курской, Астраханской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Тыве и Удмуртии их количество снизилось - совокупно на 53 человека. Единственными двумя регионами России, где нет граждан с зарплатой свыше миллиона рублей, были Еврейская автономная область и Калмыкия.

https://ria.ru/20250801/zarplata-2032755471.html

https://ria.ru/20250730/uchitelya-2032252638.html

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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общество, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), федеральная служба государственной статистики (росстат)