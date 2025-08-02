https://ria.ru/20250802/krym-2032971235.html

В направлении Крыма задерживаются девять поездов

В направлении Крыма задерживаются девять поездов - РИА Новости, 02.08.2025

В направлении Крыма задерживаются девять поездов

В сообщении с Крымским полуостровом на 10.00 мск задерживается девять поездов, в обратном направлении - пять, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T11:18:00+03:00

2025-08-02T11:18:00+03:00

2025-08-02T11:20:00+03:00

москва

севастополь

симферополь

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В сообщении с Крымским полуостровом на 10.00 мск задерживается девять поездов, в обратном направлении - пять, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс". "В пути следования задерживаются поезда "Таврия".… Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - говорится в сообщении компании. Так, на 10 утра мск в направлении Крыма задерживаются девять поездов: №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 31 июля (задержка 5 часов), №316 Адлер - Симферополь, отправлением 1 августа (задержка 3,5 часа), №425 Кисловодск - Симферополь, отправлением 1 августа (задержка 3 часа), №092 Москва - Севастополь, отправлением 31 июля (задержка 3 часа), №173 Москва - Евпатория, отправлением 31 июля (задержка 2,5 часа), №163 Москва - Феодосия, отправлением 31 июля (задержка 1,5 часа), №028 Москва - Симферополь, отправлением 1 августа (задержка 1 час), а также №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 31 июля (задержка полчаса) и №183 Мурманск - Севастополь (задержка 6,5 часов), По данным компании, из Крыма задерживаются пять поездов отправлением первого августа: №008 Севастополь - Санкт-Петербург (задержка 5 часов), №068 Симферополь – Москва (задержка 4 часа), №426 Симферополь – Кисловодск (задержка 3,5 часа), №174 Евпатория – Москва (задержка 2 часа), а также №092 Севастополь - Москва (задержка 1,5 часа). "Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечают в "Гранд сервис экспрессе". Там добавили, что актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

https://ria.ru/20250802/aeroporty-2032929313.html

москва

севастополь

симферополь

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