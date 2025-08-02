В направлении Крыма задерживаются девять поездов
В сообщении с Крымским полуостровом на 10.00 мск задерживаются девять поездов
Проводник у скорого двухэтажного поезда "Таврия" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В сообщении с Крымским полуостровом на 10.00 мск задерживается девять поездов, в обратном направлении - пять, сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия".… Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", - говорится в сообщении компании.
Так, на 10 утра мск в направлении Крыма задерживаются девять поездов: №007 Санкт-Петербург - Севастополь, отправлением 31 июля (задержка 5 часов), №316 Адлер - Симферополь, отправлением 1 августа (задержка 3,5 часа), №425 Кисловодск - Симферополь, отправлением 1 августа (задержка 3 часа), №092 Москва - Севастополь, отправлением 31 июля (задержка 3 часа), №173 Москва - Евпатория, отправлением 31 июля (задержка 2,5 часа), №163 Москва - Феодосия, отправлением 31 июля (задержка 1,5 часа), №028 Москва - Симферополь, отправлением 1 августа (задержка 1 час), а также №179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 31 июля (задержка полчаса) и №183 Мурманск - Севастополь (задержка 6,5 часов),
По данным компании, из Крыма задерживаются пять поездов отправлением первого августа: №008 Севастополь - Санкт-Петербург (задержка 5 часов), №068 Симферополь – Москва (задержка 4 часа), №426 Симферополь – Кисловодск (задержка 3,5 часа), №174 Евпатория – Москва (задержка 2 часа), а также №092 Севастополь - Москва (задержка 1,5 часа).
"Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - отмечают в "Гранд сервис экспрессе".
Там добавили, что актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.