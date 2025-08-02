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Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 02.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:37 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html
Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"
Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 02.08.2025
Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавший под Судаком на юго-востоке Крыма, уникален, его главная тайна в том, что он создается самими зрителями, РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T02:37:00+03:00
2025-08-02T02:37:00+03:00
культура
судак
республика крым
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сергей кириенко
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СУДАК, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавший под Судаком на юго-востоке Крыма, уникален, его главная тайна в том, что он создается самими зрителями, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко. Седьмой фестиваль "Таврида.АРТ" стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. Кириенко принял участие в торжественной церемонии открытия. "Знаете в чем на самом деле тайна и секрет фестиваля "Таврида". Такого фестиваля нет больше нигде в мире. Только у нас в России, только здесь в Крыму в Судаке на "Тавриде" в течение трех дней проходит вот такой удивительный фестиваль", - сказал Кириенко. По его словам, главный секрет и тайна фестиваля в том, что его создают не организаторы и приглашенные звезды эстрады, а зрители своими эмоциями и теплом своих сердец.
https://ria.ru/20250802/festival-2032936585.html
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судак, республика крым, россия, сергей кириенко, общество, культура
Культура, Судак, Республика Крым, Россия, Сергей Кириенко, Общество, Культура
Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"

Кириенко: фестиваль Таврида.АРТ в Крыму уникален тем, что его создают зрители

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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СУДАК, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавший под Судаком на юго-востоке Крыма, уникален, его главная тайна в том, что он создается самими зрителями, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
Седьмой фестиваль "Таврида.АРТ" стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов.
Таврида.АРТ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Гости фестиваля "Таврида.АРТ" проскандировали слово "Россия"
Вчера, 02:34
Кириенко принял участие в торжественной церемонии открытия. "Знаете в чем на самом деле тайна и секрет фестиваля "Таврида". Такого фестиваля нет больше нигде в мире. Только у нас в России, только здесь в Крыму в Судаке на "Тавриде" в течение трех дней проходит вот такой удивительный фестиваль", - сказал Кириенко.
По его словам, главный секрет и тайна фестиваля в том, что его создают не организаторы и приглашенные звезды эстрады, а зрители своими эмоциями и теплом своих сердец.
Таврида АРТ-фестиваль - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин поприветствовал участников Фестиваля "Таврида-АРТ"
1 августа, 19:38
 
КультураСудакРеспублика КрымРоссияСергей КириенкоОбществоКультура
 
 
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