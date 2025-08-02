https://ria.ru/20250802/kirienko-2032936751.html

Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"

Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ" - РИА Новости, 02.08.2025

Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"

Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавший под Судаком на юго-востоке Крыма, уникален, его главная тайна в том, что он создается самими зрителями, РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T02:37:00+03:00

2025-08-02T02:37:00+03:00

2025-08-02T02:37:00+03:00

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СУДАК, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавший под Судаком на юго-востоке Крыма, уникален, его главная тайна в том, что он создается самими зрителями, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко. Седьмой фестиваль "Таврида.АРТ" стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов. Кириенко принял участие в торжественной церемонии открытия. "Знаете в чем на самом деле тайна и секрет фестиваля "Таврида". Такого фестиваля нет больше нигде в мире. Только у нас в России, только здесь в Крыму в Судаке на "Тавриде" в течение трех дней проходит вот такой удивительный фестиваль", - сказал Кириенко. По его словам, главный секрет и тайна фестиваля в том, что его создают не организаторы и приглашенные звезды эстрады, а зрители своими эмоциями и теплом своих сердец.

https://ria.ru/20250802/festival-2032936585.html

https://ria.ru/20250801/putin-2032910005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

судак, республика крым, россия, сергей кириенко, общество, культура