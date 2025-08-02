Кириенко назвал главную тайну фестиваля "Таврида.АРТ"
Кириенко: фестиваль Таврида.АРТ в Крыму уникален тем, что его создают зрители
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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СУДАК, 2 авг - РИА Новости. Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", стартовавший под Судаком на юго-востоке Крыма, уникален, его главная тайна в том, что он создается самими зрителями, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, глава оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.
Седьмой фестиваль "Таврида.АРТ" стартовал 1 августа и продлится три дня. В программе более 300 мероприятий: концерты, театрально-цирковое шоу, книжная ярмарка и съемки медиапроектов.
Кириенко принял участие в торжественной церемонии открытия. "Знаете в чем на самом деле тайна и секрет фестиваля "Таврида". Такого фестиваля нет больше нигде в мире. Только у нас в России, только здесь в Крыму в Судаке на "Тавриде" в течение трех дней проходит вот такой удивительный фестиваль", - сказал Кириенко.
По его словам, главный секрет и тайна фестиваля в том, что его создают не организаторы и приглашенные звезды эстрады, а зрители своими эмоциями и теплом своих сердец.
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