https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032941921.html

На Камчатке зафиксировали 22 ощутимых землетрясения

На Камчатке зафиксировали 22 ощутимых землетрясения - РИА Новости, 02.08.2025

На Камчатке зафиксировали 22 ощутимых землетрясения

В Петропавловске-Камчатском зафиксировали 22 ощутимых землетрясения, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:53:00+03:00

2025-08-02T04:53:00+03:00

2025-08-02T09:00:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 2 авг — РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском зафиксировали 22 ощутимых землетрясения, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН."С 9:00 (00:00 мск) 1 августа до 9:00 (00:00 мск) 2 августа произошло 22 ощутимых землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Это только ощутимых. А так, зафиксировано более 130 землетрясений", — говорится в заявлении. Магнитуда самых сильных толчков достигала 6,2 и 6,4.Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области