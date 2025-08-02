Глава РФПИ назвал ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer позором
Дмитриев назвал ситуацию с пропавшей перепиской главы ЕК с Pfizer позором
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал статью газеты New York Times о несохранившейся переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, назвав ситуацию позором.
Ранее газета со ссылкой на ответ ЕК сообщила о том, что Еврокомиссия не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен и Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ. New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки.
"Позор", - так Дмитриев прокомментировал ситуацию.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.