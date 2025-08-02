Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ назвал ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer позором - РИА Новости, 02.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/evropa-2032929773.html
Глава РФПИ назвал ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer позором
Глава РФПИ назвал ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer позором - РИА Новости, 02.08.2025
Глава РФПИ назвал ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer позором
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T00:43:00+03:00
2025-08-02T00:43:00+03:00
в мире
россия
люксембург (округ)
урсула фон дер ляйен
альберт бурла
кирилл дмитриев
еврокомиссия
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024175080_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_fb770353b6e2719b66f9721090959df3.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал статью газеты New York Times о несохранившейся переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, назвав ситуацию позором. Ранее газета со ссылкой на ответ ЕК сообщила о том, что Еврокомиссия не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен и Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ. New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки. "Позор", - так Дмитриев прокомментировал ситуацию. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
https://ria.ru/20250514/evropa-2016892091.html
https://ria.ru/20250514/evrokomissiya-2016845656.html
россия
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024175080_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_f3d9930dea500c4a9a423dd293e13054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, альберт бурла, кирилл дмитриев, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
В мире, Россия, Люксембург (округ), Урсула фон дер Ляйен, Альберт Бурла, Кирилл Дмитриев, Еврокомиссия, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Глава РФПИ назвал ситуацию с перепиской фон дер Ляйен с Pfizer позором

Дмитриев назвал ситуацию с пропавшей перепиской главы ЕК с Pfizer позором

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X прокомментировал статью газеты New York Times о несохранившейся переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла, назвав ситуацию позором.
Ранее газета со ссылкой на ответ ЕК сообщила о том, что Еврокомиссия не сохранила смс-переписку фон дер Ляйен и Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ. New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Германии накинулись на фон дер Ляйен после скандала с Pfizer
14 мая, 14:46
"Позор", - так Дмитриев прокомментировал ситуацию.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
СМИ: Суд ЕС постановил, что фон дер Ляйен нарушила правила прозрачности
14 мая, 11:55
 
В миреРоссияЛюксембург (округ)Урсула фон дер ЛяйенАльберт БурлаКирилл ДмитриевЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала