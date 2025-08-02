https://ria.ru/20250802/epshtejn-2032940923.html

Дату для дачи показаний осужденной за пособничество Эпштейну перенесли

Дату для дачи показаний осужденной за пособничество Эпштейну перенесли - РИА Новости, 02.08.2025

Дату для дачи показаний осужденной за пособничество Эпштейну перенесли

Дату для дачи показаний конгрессу США осужденной за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл перенесли с середины августа на срок не раньше... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T04:31:00+03:00

2025-08-02T04:31:00+03:00

2025-08-02T04:31:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

флорида

джеффри эпштейн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дату для дачи показаний конгрессу США осужденной за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл перенесли с середины августа на срок не раньше октября, передает телеканал NBC со ссылкой на письмо председателя комитета по надзору палаты представителей Джеймса Комера, к которому он получил доступ. Ранее председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер вызвал Максвелл для дачи показаний в августе. В отправленном Комеру письме адвокаты заявили, что согласны сотрудничать с конгрессом при условии "справедливого и безопасного пути решения проблемы". Как указывает NBC со ссылкой на письмо Комера, комитет по надзору палаты представителей должен определить следующие шаги после того, как Верховный суд в сентябре решит, будет ли он проверять обвинение Максвелл совершении сексуальных преступлений. "Показания (дача показаний - ред.) в конгрессе... Гислейн Максвелл, ранее запланированные на середину августа, будут отложены как минимум до октября", - заявляет телеканал со ссылкой на письмо Комера. NBC напоминает, что комитет по надзору палаты представителей предписал на 11 августа дачу показаний под присягой Максвелл в июле, указывая на "огромный интерес общественности" к делу Эпштейна. В конце июля адвокаты осужденной за торговлю несовершеннолетними Гислей Максвелл, проходившей по делу финансиста Джеффри Эпштейна, выдвинули ряд условий, при выполнении которых их подзащитная согласится дать показания палате представителей конгресса США. В своем заявлении адвокаты требуют предоставление Максвелл формального иммунитета, а также того, чтобы допрос проходил вне стен тюрьмы. Еще одно требование – заранее подготовленные вопросы. Кроме того, Максвелл согласна давать показания конгрессу только после того, как верховный суд рассмотрит ходатайство о проверке законности ее содержания под стражей. Представитель комитета по надзору уже отвергла идею предоставления Максвелл иммунитета. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

https://ria.ru/20250801/mask-2032920071.html

https://ria.ru/20250726/epshteyn-2031555810.html

https://ria.ru/20250730/epshteyn-2032268500.html

сша

нью-йорк (город)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн