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Азербайджан начал поставки газа в Сирию через Турцию - РИА Новости, 02.08.2025
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17:46 02.08.2025
https://ria.ru/20250802/azerbajdzhan-2033013148.html
Азербайджан начал поставки газа в Сирию через Турцию
Азербайджан начал поставки газа в Сирию через Турцию - РИА Новости, 02.08.2025
Азербайджан начал поставки газа в Сирию через Турцию
Азербайджанская сторона начала поставки природного газа в Сирию через Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Азербайджана. РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T17:46:00+03:00
2025-08-02T17:46:00+03:00
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БАКУ, 2 авг – РИА Новости. Азербайджанская сторона начала поставки природного газа в Сирию через Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Азербайджана. "Состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию. Церемония состоялась в селе Явузлу провинции Килис в Турции с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, руководителя Катарского фонда развития Фахада Хамада Хассана Аль-Сулаити и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира. После выступлений министров официальные лица символически повернули клапан газопровода, установленного на сцене, и тем самым официально дали старт экспорту азербайджанского газа в Сирию через Турцию", - отметили в минэкономики республики. В свою очередь Байрактар, выступая на церемонии, которая транслировалась на странице турецкого министерства энергетики в Х, выразил благодарность Азербайджану и Катару за совместный проект. "Сегодня в нашем Килисе мы становимся свидетелями исторического события... В Сирии начинается новый этап. По поручению господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы начали работу по восстановлению энергетической инфраструктуры Сирии", - сказал он. В рамках рабочего визита президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа в Азербайджан 12 июля был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирии. Согласно подписанному документу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и правительством Сирии на первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. В результате этого процесса предусматривается достижение мощности производства электроэнергии в 1200-1300 мегаватт.
https://ria.ru/20250712/sirija-2028789376.html
https://ria.ru/20250719/turtsija-2030107573.html
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в мире, сирия, турция, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, socar
В мире, Сирия, Турция, Азербайджан, Реджеп Тайип Эрдоган, SOCAR
Азербайджан начал поставки газа в Сирию через Турцию

Минэкономики Азербайджана сообщило о начале поставок газа в Сирию через Турцию

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГазоперерабатывающий завод в Азербайджане
Газоперерабатывающий завод в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Газоперерабатывающий завод в Азербайджане. Архивное фото
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БАКУ, 2 авг – РИА Новости. Азербайджанская сторона начала поставки природного газа в Сирию через Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Азербайджана.
"Состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода КилисАлеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию. Церемония состоялась в селе Явузлу провинции Килис в Турции с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, руководителя Катарского фонда развития Фахада Хамада Хассана Аль-Сулаити и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира. После выступлений министров официальные лица символически повернули клапан газопровода, установленного на сцене, и тем самым официально дали старт экспорту азербайджанского газа в Сирию через Турцию", - отметили в минэкономики республики.
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В свою очередь Байрактар, выступая на церемонии, которая транслировалась на странице турецкого министерства энергетики в Х, выразил благодарность Азербайджану и Катару за совместный проект.
«
"Сегодня в нашем Килисе мы становимся свидетелями исторического события... В Сирии начинается новый этап. По поручению господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы начали работу по восстановлению энергетической инфраструктуры Сирии", - сказал он.
В рамках рабочего визита президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа в Азербайджан 12 июля был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирии. Согласно подписанному документу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и правительством Сирии на первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. В результате этого процесса предусматривается достижение мощности производства электроэнергии в 1200-1300 мегаватт.
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