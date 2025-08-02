Азербайджан начал поставки газа в Сирию через Турцию
Минэкономики Азербайджана сообщило о начале поставок газа в Сирию через Турцию
Газоперерабатывающий завод в Азербайджане. Архивное фото
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БАКУ, 2 авг – РИА Новости. Азербайджанская сторона начала поставки природного газа в Сирию через Турцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Азербайджана.
"Состоялась церемония запуска в эксплуатацию пограничного трубопровода Килис – Алеппо, который обеспечит транспортировку азербайджанского газа в Сирию через Турцию. Церемония состоялась в селе Явузлу провинции Килис в Турции с участием министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара, руководителя Катарского фонда развития Фахада Хамада Хассана Аль-Сулаити и министра энергетики Сирии Мухаммеда Аль-Башира. После выступлений министров официальные лица символически повернули клапан газопровода, установленного на сцене, и тем самым официально дали старт экспорту азербайджанского газа в Сирию через Турцию", - отметили в минэкономики республики.
В свою очередь Байрактар, выступая на церемонии, которая транслировалась на странице турецкого министерства энергетики в Х, выразил благодарность Азербайджану и Катару за совместный проект.
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"Сегодня в нашем Килисе мы становимся свидетелями исторического события... В Сирии начинается новый этап. По поручению господина президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) мы начали работу по восстановлению энергетической инфраструктуры Сирии", - сказал он.
В рамках рабочего визита президента Сирии Ахмеда Аль-Шараа в Азербайджан 12 июля был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирии. Согласно подписанному документу между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и правительством Сирии на первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Газ будет доставляться через турецкий Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. В результате этого процесса предусматривается достижение мощности производства электроэнергии в 1200-1300 мегаватт.