https://ria.ru/20250802/aleksandrovna-2033034188.html

В Краснодарском крае открылась выставка "Императрица Мария Александровна"

В Краснодарском крае открылась выставка "Императрица Мария Александровна" - РИА Новости, 02.08.2025

В Краснодарском крае открылась выставка "Императрица Мария Александровна"

Выставка "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия" открылась в Краснодарском крае в субботу после церемонии подписания... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T21:49:00+03:00

2025-08-02T21:49:00+03:00

2025-08-02T22:00:00+03:00

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КРАСНОДАР, 2 авг - РИА Новости. Выставка "Императрица Мария Александровна. Жизнь как подвиг христианского милосердия" открылась в Краснодарском крае в субботу после церемонии подписания соглашения о присоединении края к "Императорскому маршруту", экспозицию подготовил научный коллектив Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция посвящена жизни, подвижнической деятельности и государственному служению супруги императора Александра II как подвижнице милосердия и благотворительности. Она создана к 200-летию со дня рождения государыни, которое отмечалось в 2024 году. До открытия на Кубани выставка была представлена в регионах-участниках проекта "Императорский маршрут": Москве и Санкт-Петербурге, Московской области и Республике Крым, в Пермском крае. В субботу Краснодарский край присоединился к "Императорскому маршруту", став 32-м регионом России, где Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (Фонд "ЕСПО") реализован проект. Председатель совета фонда ЕСПО Анна Громова, комментируя экспозицию, рассказала подробно о жизненном пути императрицы Марии Александровны, в том числе и о том, как ее благотворительная деятельность и милосердие влияли на жизнь государства. Глава фонда в ходе беседы с журналистами напомнила об императрице Марии Александровне как об основательнице Красного Креста, который "в отличие от международного Красного Креста, стал настоящим министерством чрезвычайных ситуаций". По словам главы ЕСПО, помощь оказывалась всем, кто пострадал от пожаров, наводнений, эпидемий. "Наша цель - в прошлом обнародовать те методы помощи, те способы консолидации общественной благотворительности, которые были в императорской России… Места, которыми так богата кубанская земля, должны приютить сейчас сирот, они должны дать возможность солдатам СВО отдохнуть, получить психологическую разгрузку", - сказала Громова журналистам. Фонд ЕСПО создал 17 передвижных стендовых выставок, посвященных 300-летней истории императорской России. Выставки сопровождаются раздаточной литературой - листовками и путеводителями с QR-кодами. Охват экспозиций широк, а мобильность стендов позволяет представлять их и в отдалённых уголках России. Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года для объединения в регионах с помощью культурно-познавательного туризма объектов, связанных с Императорским Домом Романовых. В их числе места памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий Великих Князей, Императорских резиденций и Великокняжеских усадеб, Кроме того, фонд нацелен на сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установка памятных знаков, мемориальных досок и монументов, посвящённых выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории Императорской России, становясь при этом формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодёжи. Ежегодно по "Императорскому маршруту" в рамках проекта министерства культуры РФ "Моя Россия" совершают путешествие дети из более чем 20 регионов России.

https://ria.ru/20250704/vystavka-2027124524.html

https://ria.ru/20250802/kuban-2033034686.html

https://ria.ru/20250722/kreml-2030727468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, санкт-петербург, александр i, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, красный крест, культура, краснодарский край