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В 200 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксировали афтершок
В 200 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксировали афтершок - РИА Новости, 01.08.2025
В 200 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксировали афтершок
Афтершок магнитудой 5,6 зафиксирован в пятницу в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщила... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:27:00+03:00
2025-08-01T05:27:00+03:00
2025-08-01T05:42:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,6 зафиксирован в пятницу в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но не разрушительные афтершоки. "Глубина (КМ): 38.7 Магнитуда: 5.6", - говорится в сообщении. По данным ведомства, афтершок зафиксирован в 204 километрах от Петропавловск-Камчатского. Следующие афтершоки зафиксированы дальше от краевой столицы с уже меньшей магнитудой - 4,3 и 4,8. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
https://ria.ru/20250731/aftershok-2032523547.html
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032608784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
В 200 километрах от Петропавловска-Камчатского зафиксировали афтершок
Афтершок магнитудой 5,6 зафиксировали в 200 км от Петропавловска-Камчатского