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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 01.08.2025
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14:21 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/zemletryasenie--2032830329.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован на Камчатке в 13.58 мск в 279 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:21:00+03:00
2025-08-01T14:21:00+03:00
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован на Камчатке в 13.58 мск в 279 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК (Петропавловска-Камчатского - ред.): 279. Глубина (км): 21,3. Магнитуда: 5,8", - говорится в сообщении. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован на Камчатке в 13.58 мск в 279 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
"Расстояние от ПК (Петропавловска-Камчатского - ред.): 279. Глубина (км): 21,3. Магнитуда: 5,8", - говорится в сообщении.
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Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
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КамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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