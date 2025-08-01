https://ria.ru/20250801/zemletryasenie--2032830329.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8 - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8

Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован на Камчатке в 13.58 мск в 279 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:21:00+03:00

2025-08-01T14:21:00+03:00

2025-08-01T14:21:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Афтершок магнитудой 5,8 зафиксирован на Камчатке в 13.58 мск в 279 километрах от краевой столицы, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. "Расстояние от ПК (Петропавловска-Камчатского - ред.): 279. Глубина (км): 21,3. Магнитуда: 5,8", - говорится в сообщении. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

https://ria.ru/20250801/terminal--2032794646.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия