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Скандал вокруг НАБУ и САП уничтожил имидж Зеленского, считает депутат Рады - РИА Новости, 01.08.2025
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18:06 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032893594.html
Скандал вокруг НАБУ и САП уничтожил имидж Зеленского, считает депутат Рады
Скандал вокруг НАБУ и САП уничтожил имидж Зеленского, считает депутат Рады - РИА Новости, 01.08.2025
Скандал вокруг НАБУ и САП уничтожил имидж Зеленского, считает депутат Рады
Скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уничтожил имидж Владимира... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T18:06:00+03:00
2025-08-01T18:06:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уничтожил имидж Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписал и Зеленским. "Отступление от плана захватить НАБУ/САП было столь стремительным и жалким, что уничтожило весь имидж героя и лидера", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Парламентарий считает, что теперь Зеленский переложит вину за скандал на украинских депутатов. "Он оставил в дураках парламент с такой непринужденной легкостью, что впору подумать, что это действительно все натворили они", - написал Дубинский. По его мнению, ситуация напоминает Нюрнбергский процесс, где нацистские преступники перекладывали вину на мертвого к тому времени фюрера. Зеленский, как считает депутат, этот урок выучил и сделает парламент крайним. Президент России Владимир Путин в пятницу на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме, говоря о попытках отмены на Украине независимости НАБУ и САП, отметил, что там "только опозорились - и всё". Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
https://ria.ru/20250801/putin-2032840487.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Скандал вокруг НАБУ и САП уничтожил имидж Зеленского, считает депутат Рады

Дубинский: скандал вокруг НАБУ и САП уничтожил имидж Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Скандал вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уничтожил имидж Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписал и Зеленским.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин о ситуации с НАБУ: только опозорились и все
Вчера, 14:50
"Отступление от плана захватить НАБУ/САП было столь стремительным и жалким, что уничтожило весь имидж героя и лидера", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Парламентарий считает, что теперь Зеленский переложит вину за скандал на украинских депутатов. "Он оставил в дураках парламент с такой непринужденной легкостью, что впору подумать, что это действительно все натворили они", - написал Дубинский.
По его мнению, ситуация напоминает Нюрнбергский процесс, где нацистские преступники перекладывали вину на мертвого к тому времени фюрера. Зеленский, как считает депутат, этот урок выучил и сделает парламент крайним.
Президент России Владимир Путин в пятницу на неформальной встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме, говоря о попытках отмены на Украине независимости НАБУ и САП, отметил, что там "только опозорились - и всё".
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
На Западе забили тревогу из-за произошедшего с Зеленским
Вчера, 09:24
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
 
 
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