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Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей - РИА Новости, 01.08.2025
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06:17 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/zarplata-2032755471.html
Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей
Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей - РИА Новости, 01.08.2025
Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей
Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:17:00+03:00
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россия
чукотка
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть. Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи). Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).
https://ria.ru/20250731/zarplata-2032497292.html
https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html
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россия, чукотка, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Россия, Чукотка, Москва, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей

В апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.
Рубли - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В России выросла медианная зарплата
Вчера, 05:04
Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть.
Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи).
Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Названы регионы — лидеры по уровню зарплат
2 сентября 2024, 00:09
 
РоссияЧукоткаМоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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