https://ria.ru/20250801/zarplata-2032755471.html

Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей

Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей - РИА Новости, 01.08.2025

Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей

Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:17:00+03:00

2025-08-01T06:17:00+03:00

2025-08-01T06:17:00+03:00

россия

чукотка

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средняя зарплата в России в апреле 2025 года приблизилась к 100 тысячам рублей, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. Так, в апреле средняя зарплата до вычета налога составила 99,4 тысячи рублей против 72,5 тысячи двумя годами ранее, увеличившись за два года более чем на треть. Среди регионов наибольшая средняя зарплата в середине весны была на Чукотке (193,8 тысячи рублей), в Москве (178,2 тысячи), Ямало-Hенецком автономном округе (163,4 тысячи), Магаданской (155,1 тысячи) и Сахалинской областях (148,5 тысячи). Самые низкие зарплаты в среднем были в Дагестане (45,4 тысячи рублей), Чечне (43,1 тысячи) и Ингушетии (39,6 тысячи).

https://ria.ru/20250731/zarplata-2032497292.html

https://ria.ru/20240902/zarplaty-1969867913.html

россия

чукотка

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, чукотка, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество