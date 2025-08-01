https://ria.ru/20250801/vtsiom-2032780304.html

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 01.08.2025

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (78,4%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, свидетельствуют... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:47:00+03:00

2025-08-01T10:47:00+03:00

2025-08-01T10:47:00+03:00

владимир путин

михаил мишустин

вциом

госдума рф

единая россия

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915751067_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a6586f400a48a21383df856762306438.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Большинство (78,4%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его сайте. Восемь из десяти (78,4%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,8% респондентов. Кроме того, 74,7% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,7%. Работу правительства России одобряют 49,5% опрошенных, не одобряют - 20%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,7% респондентов, 20,4% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,7% россиян назвали "Единую Россию", 10,3% - ЛДПР, 9,5% - КПРФ, 7,5% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21-27 июля 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20250801/opros-2032777549.html

https://ria.ru/20250725/tramp-2031520040.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, россия, общество