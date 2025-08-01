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Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 01.08.2025
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (78,4%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, свидетельствуют... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:47:00+03:00
2025-08-01T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Большинство (78,4%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 74,7% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, свидетельствуют результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на его сайте. Восемь из десяти (78,4%) опрошенных заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 16,8% респондентов. Кроме того, 74,7% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 15,7%. Работу правительства России одобряют 49,5% опрошенных, не одобряют - 20%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,7% респондентов, 20,4% сказали, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 33,7% россиян назвали "Единую Россию", 10,3% - ЛДПР, 9,5% - КПРФ, 7,5% - партию "Новые люди", 4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21-27 июля 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума рф, единая россия, россия, общество
Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума РФ, Единая Россия, Россия, Общество