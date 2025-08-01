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ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" за неделю освободила по одному населенному пункту в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:08:00+03:00
2025-08-01T12:08:00+03:00
2025-08-01T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" за неделю освободила по одному населенному пункту в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве добавили, что подразделения группировка войск "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий группировки "Восток" за неделю