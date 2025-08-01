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ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 01.08.2025 (обновлено: 12:16 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vsu-2032800267.html
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю
Группировка "Восток" за неделю освободила по одному населенному пункту в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих и... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:08:00+03:00
2025-08-01T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" за неделю освободила по одному населенному пункту в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве добавили, что подразделения группировка войск "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область
ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий группировки "Восток" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" за неделю освободила по одному населенному пункту в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве добавили, что подразделения группировка войск "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская область
 
 
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