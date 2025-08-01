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ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю

ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ потеряли более 1410 военных в зоне действий "Востока" за неделю

Группировка "Восток" за неделю освободила по одному населенному пункту в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих и... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:08:00+03:00

2025-08-01T12:08:00+03:00

2025-08-01T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Группировка "Восток" за неделю освободила по одному населенному пункту в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, ВСУ потеряли свыше 1410 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ."Потери ВСУ составили свыше 1410 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии, девять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве добавили, что подразделения группировка войск "Восток" за неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область