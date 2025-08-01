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Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам - РИА Новости, 01.08.2025
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13:24 01.08.2025 (обновлено: 13:50 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/vstrecha-2032813202.html
Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам
Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам - РИА Новости, 01.08.2025
Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам
Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу на Валааме на Ладожском озере в Карелии. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T13:24:00+03:00
2025-08-01T13:50:00+03:00
в мире
россия
александр лукашенко
валаам
белоруссия
владимир путин
ладожское озеро
республика карелия
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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу на Валааме на Ладожском озере в Карелии. Они посещают Валаам вместе уже не первый год. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах. После краткого молебна, в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат общение в формате "один на один".Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.
https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html
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валаам
белоруссия
ладожское озеро
республика карелия
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Кадры встречи Путина и Лукашенко на Валааме
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Кадры того, как Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери
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в мире, россия, александр лукашенко, валаам, белоруссия, владимир путин, ладожское озеро, республика карелия
В мире, Россия, Александр Лукашенко, Валаам, Белоруссия, Владимир Путин, Ладожское озеро, Республика Карелия
Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

Путин и Лукашенко проводят неформальную встречу на острове Валаам

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу на Валааме на Ладожском озере в Карелии.
Они посещают Валаам вместе уже не первый год. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах.
После краткого молебна, в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат общение в формате "один на один".
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.
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В миреРоссияАлександр ЛукашенкоВалаамБелоруссияВладимир ПутинЛадожское озероРеспублика Карелия
 
 
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