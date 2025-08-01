https://ria.ru/20250801/vstrecha-2032813202.html

Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам - РИА Новости, 01.08.2025

Путин и Лукашенко проводят встречу на острове Валаам

Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу на Валааме на Ладожском озере в Карелии. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T13:24:00+03:00

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2025-08-01T13:50:00+03:00

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александр лукашенко

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ладожское озеро

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ОСТРОВ ВАЛААМ (Ладожское озеро, Карелия), 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу на Валааме на Ладожском озере в Карелии. Они посещают Валаам вместе уже не первый год. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах. После краткого молебна, в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат общение в формате "один на один".Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.

https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html

россия

валаам

белоруссия

ладожское озеро

республика карелия

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Кадры того, как Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-01T13:24 true PT0M35S

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в мире, россия, александр лукашенко, валаам, белоруссия, владимир путин, ладожское озеро, республика карелия