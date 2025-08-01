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В Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки - РИА Новости, 01.08.2025
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11:56 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vlasti-2032797520.html
В Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки
В Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки - РИА Новости, 01.08.2025
В Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки
Городские власти выделили патрульный катер для спасения кота, который уже несколько дней находится в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:56:00+03:00
2025-08-01T11:56:00+03:00
фонтанка (река)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Городские власти выделили патрульный катер для спасения кота, который уже несколько дней находится в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по транспорту. Служба спасения животных "Кошкиспас" в четверг сообщала в своем Telegram-канале, что спасатели четвертый день пытаются вызволить черно-белого кота, оказавшегося в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в историческом центре города. Животное находится на глубине четырех метров и на расстоянии около одного-двух метров от стенки. Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытаются вызволить кота, но пока безуспешно. Как рассказали в комитете по транспорту, спасательная операция продолжается в пятницу. "Подведомственное комитету по транспорту ГКУ "Агентство внешнего транспорта" направило патрульный катер, который в данный момент помогает спасателям подобраться к коту, так как маломерное судно сможет подъехать вплотную без создания больших волн, а также координирует ситуацию на воде, чтобы снизить волновую нагрузку, сообщая мимо проплывающим суднам требование замедлить движение", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства. Ранее в четверг волонтеры сообщали, что будут продолжать попытки вызволить животное.
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фонтанка (река), санкт-петербург
Фонтанка (река), Санкт-Петербург
В Петербурге пытаются спасти кота на набережной Фонтанки

Власти выделили патрульный катер для спасения кота на набережной в Петербурге

© Служба спасения животных СПб и ЛОКомитет по транспорту Санкт-Петербурга выделил патрульный катер для спасения кота, который уже несколько дней находится в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки. Кадр видео
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга выделил патрульный катер для спасения кота, который уже несколько дней находится в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Служба спасения животных СПб и ЛО
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга выделил патрульный катер для спасения кота, который уже несколько дней находится в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Городские власти выделили патрульный катер для спасения кота, который уже несколько дней находится в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета по транспорту.
Служба спасения животных "Кошкиспас" в четверг сообщала в своем Telegram-канале, что спасатели четвертый день пытаются вызволить черно-белого кота, оказавшегося в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки в историческом центре города. Животное находится на глубине четырех метров и на расстоянии около одного-двух метров от стенки. Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытаются вызволить кота, но пока безуспешно.
Как рассказали в комитете по транспорту, спасательная операция продолжается в пятницу.
"Подведомственное комитету по транспорту ГКУ "Агентство внешнего транспорта" направило патрульный катер, который в данный момент помогает спасателям подобраться к коту, так как маломерное судно сможет подъехать вплотную без создания больших волн, а также координирует ситуацию на воде, чтобы снизить волновую нагрузку, сообщая мимо проплывающим суднам требование замедлить движение", – говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
Ранее в четверг волонтеры сообщали, что будут продолжать попытки вызволить животное.
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