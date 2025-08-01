https://ria.ru/20250801/vezd-2032793175.html

Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию

Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию - РИА Новости, 01.08.2025

Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию

Организаторам террористических ячеек "Вилаят Хорасан"* Абубакру Хикматову** и Алохимхону Бекову**, фигурирующим в деле о теракте в "Крокус сити холле", вынесен... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:35:00+03:00

2025-08-01T11:35:00+03:00

2025-08-01T11:35:00+03:00

россия

таджикистан

красногорск

крокус сити холл

исламское государство*

московский городской суд

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организаторам террористических ячеек "Вилаят Хорасан"* Абубакру Хикматову** и Алохимхону Бекову**, фигурирующим в деле о теракте в "Крокус сити холле", вынесен запрет на въезд в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, и Хикматову**, и Бекову** запрещен въезд в РФ, при этом инициатором запрета для Бекова** является отдел по вопросам миграции МВД. Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные полиции сообщало, что граждане Таджикистана Хикматов** и Беков** для пропаганды "Исламского государства"* (ИГИЛ*, террористическая организация, запрещена в РФ) не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"* (входит в ИГИЛ*), в которых состояли участники теракта в "Крокус сити холе". Карточки главарей ячеек "Вилаят Хорасан"* значатся в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства. Кроме того, Хикматов** и Беков** внесены в реестр террористов и экстремистов в России. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении 19 фигурантов 2-й Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу 4 августа в здании Мосгорсуда.* Террористическая организация, запрещенная в России.** внесен в список террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250801/rozysk-2032760772.html

россия

таджикистан

красногорск

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россия, таджикистан, красногорск, крокус сити холл, исламское государство*, московский городской суд