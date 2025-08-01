Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию
Двум главарям ячеек "Вилаят Хорасан" по делу Крокуса запретили въезд в Россию
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организаторам террористических ячеек "Вилаят Хорасан"* Абубакру Хикматову** и Алохимхону Бекову**, фигурирующим в деле о теракте в "Крокус сити холле", вынесен запрет на въезд в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, и Хикматову**, и Бекову** запрещен въезд в РФ, при этом инициатором запрета для Бекова** является отдел по вопросам миграции МВД.
Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные полиции сообщало, что граждане Таджикистана Хикматов** и Беков** для пропаганды "Исламского государства"* (ИГИЛ*, террористическая организация, запрещена в РФ) не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"* (входит в ИГИЛ*), в которых состояли участники теракта в "Крокус сити холе".
Карточки главарей ячеек "Вилаят Хорасан"* значатся в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства. Кроме того, Хикматов** и Беков** внесены в реестр террористов и экстремистов в России.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении 19 фигурантов 2-й Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу 4 августа в здании Мосгорсуда.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** внесен в список террористов и экстремистов в России
** внесен в список террористов и экстремистов в России