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Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
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11:35 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/vezd-2032793175.html
Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию
Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию - РИА Новости, 01.08.2025
Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию
Организаторам террористических ячеек "Вилаят Хорасан"* Абубакру Хикматову** и Алохимхону Бекову**, фигурирующим в деле о теракте в "Крокус сити холле", вынесен... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:35:00+03:00
2025-08-01T11:35:00+03:00
россия
таджикистан
красногорск
крокус сити холл
исламское государство*
московский городской суд
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организаторам террористических ячеек "Вилаят Хорасан"* Абубакру Хикматову** и Алохимхону Бекову**, фигурирующим в деле о теракте в "Крокус сити холле", вынесен запрет на въезд в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, и Хикматову**, и Бекову** запрещен въезд в РФ, при этом инициатором запрета для Бекова** является отдел по вопросам миграции МВД. Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные полиции сообщало, что граждане Таджикистана Хикматов** и Беков** для пропаганды "Исламского государства"* (ИГИЛ*, террористическая организация, запрещена в РФ) не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"* (входит в ИГИЛ*), в которых состояли участники теракта в "Крокус сити холе". Карточки главарей ячеек "Вилаят Хорасан"* значатся в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства. Кроме того, Хикматов** и Беков** внесены в реестр террористов и экстремистов в России. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении 19 фигурантов 2-й Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу 4 августа в здании Мосгорсуда.* Террористическая организация, запрещенная в России.** внесен в список террористов и экстремистов в России
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россия
таджикистан
красногорск
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россия, таджикистан, красногорск, крокус сити холл, исламское государство*, московский городской суд
Россия, Таджикистан, Красногорск, Крокус Сити Холл, Исламское государство*, Московский городской суд
Двум организаторам ячеек "Вилаят Хорасан"* запретили въезд в Россию

Двум главарям ячеек "Вилаят Хорасан" по делу Крокуса запретили въезд в Россию

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Организаторам террористических ячеек "Вилаят Хорасан"* Абубакру Хикматову** и Алохимхону Бекову**, фигурирующим в деле о теракте в "Крокус сити холле", вынесен запрет на въезд в РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, и Хикматову**, и Бекову** запрещен въезд в РФ, при этом инициатором запрета для Бекова** является отдел по вопросам миграции МВД.
Ранее РИА Новости со ссылкой на судебные материалы и данные полиции сообщало, что граждане Таджикистана Хикматов** и Беков** для пропаганды "Исламского государства"* (ИГИЛ*, террористическая организация, запрещена в РФ) не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"* (входит в ИГИЛ*), в которых состояли участники теракта в "Крокус сити холе".
Карточки главарей ячеек "Вилаят Хорасан"* значатся в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства. Кроме того, Хикматов** и Беков** внесены в реестр террористов и экстремистов в России.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении 19 фигурантов 2-й Западный окружной военный суд начнет рассматривать по существу 4 августа в здании Мосгорсуда.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** внесен в список террористов и экстремистов в России
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Вчера, 07:40
 
РоссияТаджикистанКрасногорскКрокус Сити ХоллИсламское государство*Московский городской суд
 
 
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