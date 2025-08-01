https://ria.ru/20250801/vengrija-2032913641.html

В Венгрии создадут группу для борьбы с последствиями сделки между США и ЕС

В Венгрии создадут группу для борьбы с последствиями сделки между США и ЕС - РИА Новости, 01.08.2025

В Венгрии создадут группу для борьбы с последствиями сделки между США и ЕС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрии создадут рабочую группу с участием действующих в стране крупных иностранных и национальных компаний... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T20:38:00+03:00

2025-08-01T20:38:00+03:00

2025-08-01T20:36:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрии создадут рабочую группу с участием действующих в стране крупных иностранных и национальных компаний для борьбы с экономическими последствиями сделки по пошлинам, которую ранее заключили Еврокомиссия и США. "Сегодня мы собрали вместе десять наших стратегических партнеров с крупнейшим объемом экспорта из Венгрии в США... Мы договорились создать совместную рабочую группу, которой будет поручено в течение двух недель подготовить предложения, которые могут быть превращены в конкретные меры по повышению экономической конкурентоспособности Венгрии в этой сложной международной обстановке", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х. По словам министра, в рабочую группу войдут действующие в стране автопроизводители из ФРГ Audi, Mercedes-Benz и BMW, южнокорейские компании SK On и Samsung, китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL, немецкая Bosch, японская Denso, американская GE Vernova и венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter. Сийярто подчеркнул, что группа займется разработкой мер по защите рабочих мест и промышленности Венгрии от последствий пошлинной сделки США и Еврокомиссии. Ранее в пятницу Сийярто сообщил в соцсети Х, что венгерское правительство на фоне соглашения Брюсселя и Вашингтона по пошлинам примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.

https://ria.ru/20250731/germaniya-2032639889.html

https://ria.ru/20250730/makron-2032414637.html

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в мире, сша, венгрия, германия, петер сийярто, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия