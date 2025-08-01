В Венгрии создадут группу для борьбы с последствиями сделки между США и ЕС
Сийярто заявил о создании группы для борьбы с последствиями сделки США и ЕС
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что в Венгрии создадут рабочую группу с участием действующих в стране крупных иностранных и национальных компаний для борьбы с экономическими последствиями сделки по пошлинам, которую ранее заключили Еврокомиссия и США.
"Сегодня мы собрали вместе десять наших стратегических партнеров с крупнейшим объемом экспорта из Венгрии в США... Мы договорились создать совместную рабочую группу, которой будет поручено в течение двух недель подготовить предложения, которые могут быть превращены в конкретные меры по повышению экономической конкурентоспособности Венгрии в этой сложной международной обстановке", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
По словам министра, в рабочую группу войдут действующие в стране автопроизводители из ФРГ Audi, Mercedes-Benz и BMW, южнокорейские компании SK On и Samsung, китайский производитель литий-ионных аккумуляторов CATL, немецкая Bosch, японская Denso, американская GE Vernova и венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter.
Сийярто подчеркнул, что группа займется разработкой мер по защите рабочих мест и промышленности Венгрии от последствий пошлинной сделки США и Еврокомиссии.
Ранее в пятницу Сийярто сообщил в соцсети Х, что венгерское правительство на фоне соглашения Брюсселя и Вашингтона по пошлинам примет меры для увеличения корпоративных инвестиций США.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.
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