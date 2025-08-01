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Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме - РИА Новости, 01.08.2025
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12:26 01.08.2025 (обновлено: 13:16 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/valaam-2032803047.html
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме - РИА Новости, 01.08.2025
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2025
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валаам
в мире
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
республика карелия
санкт-петербург
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МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии."Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад", — говорится в сообщении.Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они проведут встречу в формате "один на один": в неформальной обстановке обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.
https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html
https://ria.ru/20250627/putin--2025792183.html
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валаам, в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, республика карелия, санкт-петербург
Валаам, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Республика Карелия, Санкт-Петербург
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме

Лукашенко во время визита в России встретится с Путиным на Валааме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.
"Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад", — говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии
31 июля, 13:33
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они проведут встречу в формате "один на один": в неформальной обстановке обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
27 июня, 12:39
 
ВалаамВ миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРеспублика КарелияСанкт-Петербург
 
 
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