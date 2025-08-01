https://ria.ru/20250801/valaam-2032803047.html
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме - РИА Новости, 01.08.2025
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:26:00+03:00
2025-08-01T12:26:00+03:00
2025-08-01T13:16:00+03:00
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МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся на острове Валаам на Ладожском озере в Карелии, сообщил Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии."Лукашенко и Путин встречаются на Валааме. Да, как и год назад", — говорится в сообщении.Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они проведут встречу в формате "один на один": в неформальной обстановке обсудят двусторонние отношения, союзные проекты и экономику. В центре внимания также будут международная повестка и региональная безопасность. Часть программы будет открытой для СМИ.
https://ria.ru/20250731/lukashenko--2032580175.html
https://ria.ru/20250627/putin--2025792183.html
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валаам, в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, республика карелия, санкт-петербург
Валаам, В мире, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Республика Карелия, Санкт-Петербург
Путин и Лукашенко проведут переговоры на Валааме
Лукашенко во время визита в России встретится с Путиным на Валааме