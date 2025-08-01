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Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США - РИА Новости, 01.08.2025
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21:08 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032916971.html
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США - РИА Новости, 01.08.2025
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио с просьбой рассмотреть РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:08:00+03:00
2025-08-01T21:08:00+03:00
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сша
александр дубинский
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио с просьбой рассмотреть его кандидатуру на должность посла в США. "Обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением рассмотреть мою кандидатуру на должность посла Украины в США. Считаю, что в нынешних условиях Украина нуждается не в декоративных дипломатах, а в независимых голосах правды", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что направил официальное письмо в необходимые инстанции. Также парламентарий выложил в социальной сети Х видео, где обратился к Рубио с соответствующей просьбой.
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в мире, украина, сша, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США

Депутат Рады Дубинский предложил себя на пост посла Украины в США

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио с просьбой рассмотреть его кандидатуру на должность посла в США.
"Обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением рассмотреть мою кандидатуру на должность посла Украины в США. Считаю, что в нынешних условиях Украина нуждается не в декоративных дипломатах, а в независимых голосах правды", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что направил официальное письмо в необходимые инстанции. Также парламентарий выложил в социальной сети Х видео, где обратился к Рубио с соответствующей просьбой.
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В миреУкраинаСШААлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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