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Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США - РИА Новости, 01.08.2025
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США
Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио с просьбой рассмотреть РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:08:00+03:00
2025-08-01T21:08:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио с просьбой рассмотреть его кандидатуру на должность посла в США. "Обратился к госсекретарю США Марко Рубио с предложением рассмотреть мою кандидатуру на должность посла Украины в США. Считаю, что в нынешних условиях Украина нуждается не в декоративных дипломатах, а в независимых голосах правды", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что направил официальное письмо в необходимые инстанции. Также парламентарий выложил в социальной сети Х видео, где обратился к Рубио с соответствующей просьбой.
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в мире, украина, сша, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США
Депутат Рады Дубинский предложил себя на пост посла Украины в США