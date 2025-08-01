https://ria.ru/20250801/ukraina-2032908329.html

Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины

Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины - РИА Новости, 01.08.2025

Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины

Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:19:00+03:00

2025-08-01T19:19:00+03:00

2025-08-01T19:19:00+03:00

в мире

украина

польша

андрей сибига

радослав сикорский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156240/92/1562409224_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f10919f7b23609cb9714efd79f765b88.jpg

ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским. "Сегодня мы говорили также о вопросах восстановления Украины. Участие в восстановлении Украины будет однозначно выгодно для польского бизнеса. Наш подход такой: кто был первый с помощью нам во время войны, тот будет первый в доступе к проектам восстановления. И это справедливо", - сказал Сибига. В свою очередь Сикорский сообщил, что каждый из пакетов польской военной помощи Украине, которых уже реализовано 46, стоит 100 миллионов евро Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что американская инвестиционная компания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. В середине июля британская газета Telegraph сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.

https://ria.ru/20250731/polsha-2032723594.html

https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032213577.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, андрей сибига, радослав сикорский