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Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины - РИА Новости, 01.08.2025
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19:19 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032908329.html
Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины
Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины - РИА Новости, 01.08.2025
Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины
Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:19:00+03:00
2025-08-01T19:19:00+03:00
в мире
украина
польша
андрей сибига
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским. "Сегодня мы говорили также о вопросах восстановления Украины. Участие в восстановлении Украины будет однозначно выгодно для польского бизнеса. Наш подход такой: кто был первый с помощью нам во время войны, тот будет первый в доступе к проектам восстановления. И это справедливо", - сказал Сибига. В свою очередь Сикорский сообщил, что каждый из пакетов польской военной помощи Украине, которых уже реализовано 46, стоит 100 миллионов евро Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что американская инвестиционная компания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. В середине июля британская газета Telegraph сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.
https://ria.ru/20250731/polsha-2032723594.html
https://ria.ru/20250729/zelenskij-2032213577.html
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в мире, украина, польша, андрей сибига, радослав сикорский
В мире, Украина, Польша, Андрей Сибига, Радослав Сикорский
Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины

Сибига: Польшу в числе первых допустят к проектам восстановления Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАРШАВА, 1 авг – РИА Новости. Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины, пообещал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским.
"Сегодня мы говорили также о вопросах восстановления Украины. Участие в восстановлении Украины будет однозначно выгодно для польского бизнеса. Наш подход такой: кто был первый с помощью нам во время войны, тот будет первый в доступе к проектам восстановления. И это справедливо", - сказал Сибига.
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В свою очередь Сикорский сообщил, что каждый из пакетов польской военной помощи Украине, которых уже реализовано 46, стоит 100 миллионов евро
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В начале июля агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что американская инвестиционная компания BlackRock приостановила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса. В середине июля британская газета Telegraph сообщила, что BlackRock отказалась от участия в фонде восстановления Украины.
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