https://ria.ru/20250801/ukraina-2032748583.html

"Военные выйдут с протестом": на Украине вскрыли положение дел в Киеве

"Военные выйдут с протестом": на Украине вскрыли положение дел в Киеве - РИА Новости, 01.08.2025

"Военные выйдут с протестом": на Украине вскрыли положение дел в Киеве

заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T04:17:00+03:00

2025-08-01T04:17:00+03:00

2025-08-01T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 1 авг— РИА Новости. Прошедшие в конце июля протесты на Украине продемонстрировали полную беспомощность режима Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.“Картонные майданы” по крупным городам — это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти. Вся дутая поддержка Зеленского, все его 73% рейтинга испарились враз. Одновременно — доказав неспособность противостоять внутренним кризисам, особенно, если нет поддержки извне”, — сказал он.Политик предположил, что ситуация для главы режима могла сложиться еще хуже, если бы на улицы вышли другие люди."Теперь представьте, что ждет власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?" — отметил Дубинский.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, а уже в четверг подписал закон, возвращающий полномочия тем структурам.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

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