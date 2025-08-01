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"Военные выйдут с протестом": на Украине вскрыли положение дел в Киеве
"Военные выйдут с протестом": на Украине вскрыли положение дел в Киеве - РИА Новости, 01.08.2025
"Военные выйдут с протестом": на Украине вскрыли положение дел в Киеве
заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T04:17:00+03:00
2025-08-01T04:17:00+03:00
2025-08-01T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр дубинский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 1 авг— РИА Новости. Прошедшие в конце июля протесты на Украине продемонстрировали полную беспомощность режима Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале.“Картонные майданы” по крупным городам — это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти. Вся дутая поддержка Зеленского, все его 73% рейтинга испарились враз. Одновременно — доказав неспособность противостоять внутренним кризисам, особенно, если нет поддержки извне”, — сказал он.Политик предположил, что ситуация для главы режима могла сложиться еще хуже, если бы на улицы вышли другие люди."Теперь представьте, что ждет власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?" — отметил Дубинский.Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того, как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, а уже в четверг подписал закон, возвращающий полномочия тем структурам.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031248357.html
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в мире, украина, киев, александр дубинский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), протесты на украине из-за закона о набу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
"Военные выйдут с протестом": на Украине вскрыли положение дел в Киеве
Дубинский: прошедшие в июле протесты вскрыли полную беспомощность Зеленского