https://ria.ru/20250801/trevoga-2032738061.html

В Воронеже объявили воздушную тревогу

В Воронеже объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2025

В Воронеже объявили воздушную тревогу

Беспилотная опасность объявлена в Воронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:45:00+03:00

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2025-08-01T00:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронеж

острогожский район

воронежская область

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Воронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА в регионе. "Внимание! Город Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он. Губернатор призвал горожан зайти в помещение и отойти от окон. Кроме того, Гусев предупредил об угрозе атаки беспилотников в Острогожском районе. "Внимание! Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронеж

острогожский район

воронежская область

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Дарья Буймова

воронеж, острогожский район, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность