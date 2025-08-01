https://ria.ru/20250801/trevoga-2032738061.html
В Воронеже объявили воздушную тревогу
В Воронеже объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.08.2025
В Воронеже объявили воздушную тревогу
Беспилотная опасность объявлена в Воронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:45:00+03:00
2025-08-01T00:45:00+03:00
2025-08-01T00:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронеж
острогожский район
воронежская область
александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Воронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА в регионе. "Внимание! Город Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он. Губернатор призвал горожан зайти в помещение и отойти от окон. Кроме того, Гусев предупредил об угрозе атаки беспилотников в Острогожском районе. "Внимание! Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, острогожский район, воронежская область, александр гусев (губернатор), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Острогожский район, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронеже объявили воздушную тревогу
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА