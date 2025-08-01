https://ria.ru/20250801/terminal--2032794646.html

Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения

Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025

Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения

Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:39:00+03:00

2025-08-01T11:39:00+03:00

2025-08-01T11:39:00+03:00

северо-курильск

невельск

камчатка

российская академия наук

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА Новости в Росморречлоте. "Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу. Функционирует в штатном режиме", - сообщили в ведомстве. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

северо-курильск

невельск

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северо-курильск, невельск, камчатка, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области