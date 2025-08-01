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Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
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11:39 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/terminal--2032794646.html
Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения
Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения
Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:39:00+03:00
2025-08-01T11:39:00+03:00
северо-курильск
невельск
камчатка
российская академия наук
происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА Новости в Росморречлоте. "Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу. Функционирует в штатном режиме", - сообщили в ведомстве. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
северо-курильск
невельск
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северо-курильск, невельск, камчатка, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Невельск, Камчатка, Российская академия наук, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения

Морской терминал Невельска Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения

© Фото : Администрация морских портов Сахалина, Курил и КамчаткиМорской порт Невельск
Морской порт Невельск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки
Морской порт Невельск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА Новости в Росморречлоте.
"Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу. Функционирует в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
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Северо-КурильскНевельскКамчаткаРоссийская академия наукПроисшествияЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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