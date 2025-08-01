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Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения
Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения - РИА Новости, 01.08.2025
Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения
Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:39:00+03:00
2025-08-01T11:39:00+03:00
2025-08-01T11:39:00+03:00
северо-курильск
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происшествия
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу после произошедшего в среду землетрясения на Камчатке и работает штатно, сообщили РИА Новости в Росморречлоте. "Морской терминал Северо-Курильск морского порта Невельск возобновил работу. Функционирует в штатном режиме", - сообщили в ведомстве. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
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северо-курильск, невельск, камчатка, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Невельск, Камчатка, Российская академия наук, Происшествия, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Морской терминал Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения
Морской терминал Невельска Северо-Курильск возобновил работу после землетрясения