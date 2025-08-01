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"Росатом" начал поставки радиофармпрепарата на основе самария-153 в СЗФО - РИА Новости, 01.08.2025
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Время науки - РИА Новости, 1920
Время науки
 
10:00 01.08.2025 (обновлено: 10:57 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/szfo-2032307494.html
"Росатом" начал поставки радиофармпрепарата на основе самария-153 в СЗФО
"Росатом" начал поставки радиофармпрепарата на основе самария-153 в СЗФО - РИА Новости, 01.08.2025
"Росатом" начал поставки радиофармпрепарата на основе самария-153 в СЗФО
"Росатом" впервые начал регулярные поставки радиофармпрепарата на основе радиоизотопа самария-153 в Северо-Западный федеральный округ, сообщает госкорпорация. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:00:00+03:00
2025-08-01T10:57:00+03:00
владимир перегуда
олег кононов
уральский
сзфо
санкт-петербург
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ленинградская аэс
время науки
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Росатом" впервые начал регулярные поставки радиофармпрепарата на основе радиоизотопа самария-153 в Северо-Западный федеральный округ, сообщает госкорпорация.Поставки осуществляются АО "В/О "Изотоп" (входит в Научный дивизион "Росатома"). Препарат стал доступен пациентам в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова (РНЦРХТ) в Санкт-Петербурге.Радиофармпрепарат на основе изотопа самария-153 востребован в ядерной медицине при лечении ряда онкологических заболеваний. До настоящего времени он применялся в клинической практике в Центральном, Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Пациентам из СЗФО для получения лечения приходилось выезжать в другие регионы.Стартовое вещество для производства изотопа самария-153 облучается в том числе и в реакторах РБМК-1000 Ленинградской АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион "Росатома"). Специалисты станции с 2024 года успешно провели серию испытаний, подтвердивших возможность стабильного производства и логистики этого короткоживущего изотопа в промышленных масштабах. По словам директора ЛАЭС Владимира Перегуды, которые приводятся в сообщении, срок службы канальных реакторов ЛАЭС продлен до 2030 года, поэтому производство изотопов будет только наращиваться.Единственным в России производителем препарата является Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова (входит в Научный дивизион "Росатома"), который производит готовый раствор для внутривенного введения, а также сырьевой изотоп самария-153."В НИФХИ промышленное производство препарата на основе радиоактивного изотопа самария-153 началось еще в 2004 году, а позднее, в 2016-м, начались отгрузки самария хлористого. Наработка радиоактивного самария-153 осуществляется и на нашем исследовательском реакторе ВВР-ц, и с помощью кооперации внутри отрасли. Расширение географии поставок поможет обеспечить большему количеству пациентов стабильное состояние", - отметил генеральный директор АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" Олег Кононов.Как отметили в В/О "Изотоп", поставки самария-153 сопряжены со сложностями из-за его короткого периода полураспада – всего 46,5 часа."Мы обеспечиваем стабильные поставки радиофармацевтических препаратов по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Активно поддерживаем внедрение в клиническую практику отечественных высокотехнологичных решений, которые направлены на борьбу с тяжелыми заболеваниями и повышение качества жизни пациентов", – отметил генеральный директор В/О "Изотоп" Максим Кушнарев.
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владимир перегуда, олег кононов, уральский, сзфо, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская аэс
Владимир Перегуда, Олег Кононов, Уральский, СЗФО, Санкт-Петербург, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ленинградская АЭС, Время науки
"Росатом" начал поставки радиофармпрепарата на основе самария-153 в СЗФО

"Росатом" впервые стал поставлять радиофармпрепарат на основе самария-153 в СЗФО

© Фото : ГК "Росатом"Радиофармпрепарат на основе радиоизотопа самария-153
Радиофармпрепарат на основе радиоизотопа самария-153 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : ГК "Росатом"
Радиофармпрепарат на основе радиоизотопа самария-153
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Росатом" впервые начал регулярные поставки радиофармпрепарата на основе радиоизотопа самария-153 в Северо-Западный федеральный округ, сообщает госкорпорация.
Поставки осуществляются АО "В/О "Изотоп" (входит в Научный дивизион "Росатома"). Препарат стал доступен пациентам в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова (РНЦРХТ) в Санкт-Петербурге.
Радиофармпрепарат на основе изотопа самария-153 востребован в ядерной медицине при лечении ряда онкологических заболеваний. До настоящего времени он применялся в клинической практике в Центральном, Приволжском, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Пациентам из СЗФО для получения лечения приходилось выезжать в другие регионы.
Стартовое вещество для производства изотопа самария-153 облучается в том числе и в реакторах РБМК-1000 Ленинградской АЭС (входит в Электроэнергетический дивизион "Росатома"). Специалисты станции с 2024 года успешно провели серию испытаний, подтвердивших возможность стабильного производства и логистики этого короткоживущего изотопа в промышленных масштабах. По словам директора ЛАЭС Владимира Перегуды, которые приводятся в сообщении, срок службы канальных реакторов ЛАЭС продлен до 2030 года, поэтому производство изотопов будет только наращиваться.
Единственным в России производителем препарата является Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова (входит в Научный дивизион "Росатома"), который производит готовый раствор для внутривенного введения, а также сырьевой изотоп самария-153.
"В НИФХИ промышленное производство препарата на основе радиоактивного изотопа самария-153 началось еще в 2004 году, а позднее, в 2016-м, начались отгрузки самария хлористого. Наработка радиоактивного самария-153 осуществляется и на нашем исследовательском реакторе ВВР-ц, и с помощью кооперации внутри отрасли. Расширение географии поставок поможет обеспечить большему количеству пациентов стабильное состояние", - отметил генеральный директор АО "НИФХИ имени Л.Я. Карпова" Олег Кононов.
Как отметили в В/О "Изотоп", поставки самария-153 сопряжены со сложностями из-за его короткого периода полураспада – всего 46,5 часа.
"Мы обеспечиваем стабильные поставки радиофармацевтических препаратов по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Активно поддерживаем внедрение в клиническую практику отечественных высокотехнологичных решений, которые направлены на борьбу с тяжелыми заболеваниями и повышение качества жизни пациентов", – отметил генеральный директор В/О "Изотоп" Максим Кушнарев.
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Время наукиВладимир ПерегудаОлег КононовУральскийСЗФОСанкт-ПетербургГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ленинградская АЭС
 
 
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