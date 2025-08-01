https://ria.ru/20250801/sumy-2032892851.html

В Сумах сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры

В Сумах сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 01.08.2025

В Сумах сообщили о поражении объекта энергетической инфраструктуры

Объект энергетической инфраструктуры поражен в Сумской области, часть региона осталась без света, заявил в пятницу глава местной областной военной администрации РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:02:00+03:00

2025-08-01T18:02:00+03:00

2025-08-01T18:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

сумы

олег григорьев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Объект энергетической инфраструктуры поражен в Сумской области, часть региона осталась без света, заявил в пятницу глава местной областной военной администрации Олег Григоров. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги в регионе. "В результате атак часть потребителей в Сумском районе осталась без электроснабжения", - написал Григоров в своем Telegram-канале. Сумской район включает в себя областной центр региона - город Сумы и ряд прилегающих населенных пунктов. По данным из открытых источников, население Сумского района в 2022 году составляло более 434 тысяч человек. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250731/svo-2032404586.html

россия

сумская область

сумы

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россия, сумская область, сумы, олег григорьев, дмитрий песков, вооруженные силы украины