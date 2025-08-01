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В Сумах прогремел очередной взрыв
В Сумах прогремел очередной взрыв - РИА Новости, 01.08.2025
В Сумах прогремел очередной взрыв
Очередной взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:48:00+03:00
2025-08-01T17:48:00+03:00
2025-08-01T17:48:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в пятницу в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в области воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 14.43 мск. "В Сумах было слышно звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее в пятницу этот же телеканал сообщал о серии взрывов в городе. Как заявил глава местной областной военной администрации Олег Григоров, объект энергетической инфраструктуры поражен в Сумской области, часть региона осталась без света. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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сумская область, россия, сумы, олег григорьев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Сумы, Олег Григорьев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел очередной взрыв
В Сумах прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги