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Суд продлил арест лжеврачу Никонову и его жене - РИА Новости, 01.08.2025
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Суд продлил арест лжеврачу Никонову и его жене
Суд продлил арест лжеврачу Никонову и его жене - РИА Новости, 01.08.2025
Суд продлил арест лжеврачу Никонову и его жене
Московский суд продлил срок содержания под стражей лжеврачу Николаю Никонову и его жене, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", указано в РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T05:34:00+03:00
2025-08-01T05:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
казахстан
московский городской суд
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Московский суд продлил срок содержания под стражей лжеврачу Николаю Никонову и его жене, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Гагаринский суд Москвы продлил супругам срок содержания в СИЗО до 26 сентября. Защита обжаловала решение в Мосгорсуде, но получила отказ в смягчении меры пресечения. Ранее Никоновы скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы в РФ из Казахстана. В своей апелляционной жалобе на продление меры пресечения адвокат Лилии Никоновой утверждал, что она покинула территорию России до возбуждения уголовного дела и в правоохранительные органы она не вызывалось, таким образом, женщина не имела намерений скрыться от следствия и суда. Как следует из документов, суд пришел к выводу о том, что обстоятельства совершенного преступления и данные о личностях супругов дают достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, они смогут скрыться и воспрепятствовать производству по уголовному делу. В настоящее время столичный суд в закрытом режиме рассматривает дело Никоновых по существу. Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года. По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц. Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги.
https://ria.ru/20250331/vrach-2008517320.html
https://ria.ru/20240906/sud-1970956247.html
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происшествия, россия, москва, казахстан, московский городской суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Казахстан, Московский городской суд
Суд продлил арест лжеврачу Никонову и его жене

Лжеврачу, вымогавшему деньги у семей с больными детьми, продлили арест до осени

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Московский суд продлил срок содержания под стражей лжеврачу Николаю Никонову и его жене, от которых пострадали две семьи, чьих детей с ДЦП он "лечил", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Гагаринский суд Москвы продлил супругам срок содержания в СИЗО до 26 сентября. Защита обжаловала решение в Мосгорсуде, но получила отказ в смягчении меры пресечения.
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Ранее Никоновы скрылись от следствия, были объявлены в розыск и заочно арестованы, после чего были экстрадированы в РФ из Казахстана.
В своей апелляционной жалобе на продление меры пресечения адвокат Лилии Никоновой утверждал, что она покинула территорию России до возбуждения уголовного дела и в правоохранительные органы она не вызывалось, таким образом, женщина не имела намерений скрыться от следствия и суда.
Как следует из документов, суд пришел к выводу о том, что обстоятельства совершенного преступления и данные о личностях супругов дают достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, они смогут скрыться и воспрепятствовать производству по уголовному делу.
В настоящее время столичный суд в закрытом режиме рассматривает дело Никоновых по существу.
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Николай и Лилия Никоновы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктами "а", "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
О возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве на миолога Никонова и его супругу стало известно летом 2022 года.
По данным следствия, в 2018-2020 годах Никонов, не имеющий профильного медобразования, обещал, что его уникальные методики помогут излечить церебральный паралич. Он провел курс массажей ребенку 2017 года рождения, получив за них свыше трех миллионов рублей. Однако состояние ребенка только ухудшилось, родителям пришлось обратиться к врачу в одну из государственных больниц.
Также следствие установило, что во время приемов мужчине помогала супруга Лилия Никонова, в некоторых случаях она проводила сеансы массажа и получала деньги.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваКазахстанМосковский городской суд
 
 
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