https://ria.ru/20250801/status-2032792955.html

Более чем 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Более чем 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты - РИА Новости, 01.08.2025

Более чем 12 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Статус самозапрета на кредиты на сегодняшний день установлен у 12,49 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:33:00+03:00

2025-08-01T11:33:00+03:00

2025-08-01T11:33:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

объединенное кредитное бюро (окб)

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Статус самозапрета на кредиты на сегодняшний день установлен у 12,49 миллиона россиян, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). "По данным ОКБ за пять месяцев работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 13,76 миллиона заявлений и 730 тысяч заявлений на его снятие, то есть было отменено 5,3% ранее установленных ограничений на получение кредита. На сегодняшний день самозапрет установлен у 12,49 миллиона россиян", - говорится в сообщении. Отмечается, что по-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 12,51 миллиона заявок поданы на установку этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 587,57 тысячи заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО - 219,68 тысячи заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках - 195,75 тысячи заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета. "Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва. Зарегистрированные в столице граждане направили 1,3 миллиона заявлений на установку самозапрета. На снятие запрета было направлено 45 тысяч заявлений", - также говорится в сообщении ОКБ. По его данным, в топ-5 регионов по количеству направленных на установку самозапрета заявлений вошли также: Московская область - 914 тысяч заявлений, Санкт-Петербург - 626 тысяч заявлений, Башкортостан - 475 тысяч заявлений, Свердловская область - 428 тысяч заявлений. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.

https://ria.ru/20250801/sms-2032735393.html

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москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, объединенное кредитное бюро (окб), общество