https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032760238.html

ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко

ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко - РИА Новости, 01.08.2025

ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко

ВСУ 20 раз за сутки пытались наступать на сватовско-кременском участке в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:31:00+03:00

2025-08-01T07:31:00+03:00

2025-08-01T07:31:00+03:00

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ЛУГАНСК, 1 авг – РИА Новости. ВСУ 20 раз за сутки пытались наступать на сватовско-кременском участке в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ сорвали попытку усиленного взвода ВСУ перерезать участок трассы на сватовско-кременском участке в ЛНР, потери диверсионной группы составили около 25 человек ранеными и убитыми. "Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий со стороны вооруженных формирований Украины. По характеру действий противника можно однозначно говорить о том, что Киев попытался точечно нанести поражения нашим войскам с последующим распространением данного факта в СМИ", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. Эксперт отметил, что на данный момент ситуация на упомянутом участке фронта сложная, однако контролируемая ВС РФ.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф