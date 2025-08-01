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ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко
ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко
ВСУ 20 раз за сутки пытались наступать на сватовско-кременском участке в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:31:00+03:00
2025-08-01T07:31:00+03:00
2025-08-01T07:31:00+03:00
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ЛУГАНСК, 1 авг – РИА Новости. ВСУ 20 раз за сутки пытались наступать на сватовско-кременском участке в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ сорвали попытку усиленного взвода ВСУ перерезать участок трассы на сватовско-кременском участке в ЛНР, потери диверсионной группы составили около 25 человек ранеными и убитыми. "Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий со стороны вооруженных формирований Украины. По характеру действий противника можно однозначно говорить о том, что Киев попытался точечно нанести поражения нашим войскам с последующим распространением данного факта в СМИ", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. Эксперт отметил, что на данный момент ситуация на упомянутом участке фронта сложная, однако контролируемая ВС РФ.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
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РИА Новости
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В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко
Марочко: ситуация у Червоной Дибровы, где пытались наступать ВСУ, под контролем