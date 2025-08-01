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ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко - РИА Новости, 01.08.2025
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07:31 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/spetsoperatsiya-2032760238.html
ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко
ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко - РИА Новости, 01.08.2025
ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко
ВСУ 20 раз за сутки пытались наступать на сватовско-кременском участке в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:31:00+03:00
2025-08-01T07:31:00+03:00
в мире
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ЛУГАНСК, 1 авг – РИА Новости. ВСУ 20 раз за сутки пытались наступать на сватовско-кременском участке в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ сорвали попытку усиленного взвода ВСУ перерезать участок трассы на сватовско-кременском участке в ЛНР, потери диверсионной группы составили около 25 человек ранеными и убитыми. "Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий со стороны вооруженных формирований Украины. По характеру действий противника можно однозначно говорить о том, что Киев попытался точечно нанести поражения нашим войскам с последующим распространением данного факта в СМИ", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники. Эксперт отметил, что на данный момент ситуация на упомянутом участке фронта сложная, однако контролируемая ВС РФ.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
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в мире, луганская народная республика, украина, киев, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Киев, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ 20 раз пытались наступать близ Червоной Дибровы, заявил Марочко

Марочко: ситуация у Червоной Дибровы, где пытались наступать ВСУ, под контролем

© РИА Новости / Евгений БиятовБоевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С"
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 Мста-С - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 авг – РИА Новости. ВСУ 20 раз за сутки пытались наступать на сватовско-кременском участке в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал, что ВС РФ сорвали попытку усиленного взвода ВСУ перерезать участок трассы на сватовско-кременском участке в ЛНР, потери диверсионной группы составили около 25 человек ранеными и убитыми.
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"Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий со стороны вооруженных формирований Украины. По характеру действий противника можно однозначно говорить о том, что Киев попытался точечно нанести поражения нашим войскам с последующим распространением данного факта в СМИ", - сообщил Марочко агентству, сославшись на собственные источники.
Эксперт отметил, что на данный момент ситуация на упомянутом участке фронта сложная, однако контролируемая ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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В миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаКиевАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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